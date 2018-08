Nicaragua impulsará estrategia para la recuperación del Turismo

La Vicepresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo agradeció a Dios que en el país ya hay mucha actividad productiva, reactivación del comercio, del turismo y del sistema educativo del país.“Ya sin tranques de la muerte”, en la medida en que ya hay seguridad y paz, hay reactivación del comercio, el turismo y reactivación de todo el sistema de educación.

Anunció que desde el Intur se está trabajando la estrategia para la recuperación del turismo nacional en primer lugar. “Ya vemos como la familia visita los lugares de turismo tradicional, en las ciudades de Granada, Masaya, el Mirador de Catarina, se está reactivando ese movimiento en la medida que hay seguridad y paz, en la medida que desaparecieron los tranques de la muerte y las amenazas a la familia, en esa medida se reactivan los hábitos saludables sanos, y el movimiento turístico en fines de semana”.

“Con el Intur estamos trabajando para de aquí a Diciembre desarrollar, con el apoyo de empresas especializadas que Intur tiene contratadas, una estrategia que permita recuperar afluencia de visitantes”, subrayó.

Agregó que lo más increíble es que quienes destruyeron el país no reconocen la autoría de tantos hechos delictivos.

“Pareciera que vino un Hado y por arte de magia el país se destruyó. Hablan, hablan y hablan y jamás reconocen sus fechorías, así es el mundo, así es la humanidad, así somos los seres humanos no queremos reconocer cómo estamos de implicados y comprometidos en la destrucción de un país que venía avanzando admirablemente, pero bueno, por sus hechos los conoceréis, aquí nadie está ciego, ni sordo ni mudo, todo el mundo vio y todo el mundo sigue viendo. Y seguimos reclamando justicia para los destructores, justicia para los que participaron de la barbarie, justicia, justicia para los criminales, justicia para los que cometieron crímenes terroristas, justicia, justicia, justicia, Nicaragua no se destruyó solo, ahora nos toca a todos, si asumimos el reto, el desafío de reconstruir el país, los asumimos, con la entereza propia del pueblo nicaragüense, pero no olvidamos, no desconocemos, al contrario, los conocemos completamente a los destructores, a los promotores de destrucción, y a los criminales”, afirmó.

“¡Tantos muertos!, Cómo nos duele cada fallecido en este país, a todos nos duele porque somos hermanos, a pesar del odio de quienes sembraron cizaña y terror en Nicaragua. Cada fallecido es hermano nuestro, como familia nicaragüense nos duele, por eso clamamos justicia, por eso pedimos castigo para todos los que participaron de la destrucción y el crimen terrorista en nuestra Nicaragua”.

Fiestas en honor a la virgen de Los Ángeles

La compañera Rosario destacó, entre otros anuncios, que el compañero César Olivas, desde Somoto, reporta que en San José de Cusmapa estarán celebrando a la patrona, la virgen reina de Los Ángeles.

“Tenemos en Nicaragua muchos devotos de la virgen de Los Ángeles. Hay muchas familias que han hecho peregrinaciones al santuario de la virgen de Los Ángeles en Cartago, Costa Rica. Nos sumamos a esas familias devotas y pedimos, en este caso hoy, nuestras oraciones a la virgen de Los Ángeles para que como Madre siga intercediendo y protegiendo a las familias nicaragüenses”.

Temblor y lluvias

Se reporta un temblor de 4,6 ayer por la tarde, sentido en San Juan del Sur, sin mayores consecuencias.

“Ha llovido también gracias a Dios por la lluvia en la zona seca. Ayer, llovió bastante, hoy estaba lloviendo y esto recupera la esperanza de los pequeños productores de frijoles, de maíz, que estaban preocupados sobre todo en el corredor seco y ahora ya le dan gracias a Dios, por esa lluvia bendición para nuestros productores”, informó.

Una tormenta tropical llamada Héctor fortalecida esta mañana en huracán categoría uno en Baja California, en México, al sureste, se aleja de Centroamérica y no representa riesgos para Nicaragua.

Hay dos disturbios atmosféricos también en el golfo de Tehuantepec, en la Costa de Manzanillo, México, pero sin representar amenazas.

Nosotros aquí, desde el Sinapred y desde el Ineter, vigilantes y también el doctor Guillermo González que continúa con la entrega de apoyo solidarios a familias que perdieron su medio de vida en distintos municipios de nuestro país.

Accidentes

Tenemos también la actividad que desarrollo el día de ayer. La Policía Nacional protegiendo la procesión de Santo Domingo de Guzmán hasta que llegó a la iglesia de Santo Domingo aquí en Managua.

Luego también reportando los accidentes con 3 personas fallecidas, dos en accidentes de tránsito y un fallecido al caerle un poste de tendido eléctrico, esto es en Matagalpa, Esquipulas, comarca El Dorado, “nuestra solidaridad a la familia de Kevin Olivas Olivas de 23 años, operario de la empresa Edison S.A, cuando bajaba el poste de concreto de un camión, para ser instalado le cayó encima al joven fallecido, un abrazo lleno de cariño a la familia”.

Agregó que el compañero Salvador Vanegas informó que desde el Ministerio de Educación han rehabilitado aulas y cerco perimetral en la comunidad El Paraíso de Tipitapa. Y en Chichigalpa la escuela Francisco González asimismo talleres y capacitaciones que se realizan en distintas partes del país.

Ministerio de la Economía Familiar

Murillo dijo que el Ministerio de la Economía Familiar, desde el Parque Nacional de Ferias, en la exposición y venta de artesanías y gastronomía de todo el país, Programa de microcréditos en el campo. Asimismo informó de las capacitaciones en cuero y calzado.

“En Managua y en León con capacitación a familias protagonistas de sector cuero calzado, textil, vestuario, gastronomías, comercio, artesanías y mercadito campesino en la carretera a Masaya, kilómetro 8”.

Están atendiendo también a los artesanos en Masaya, “el tiangue funciona gracias a Dios todos los días. Las hermanas que llegan a vender sus productos pueden ganarse la vida honradamente, todo lo que interrumpió el terrorismo, la paz y la seguridad, ha venido reinstalando, porque hemos venido reinstalando en esta Nicaragua buena, diligente, laboriosa que todos sabemos que existe porque pertenecemos a esa Nicaragua buena, generosa, solidaria, laboriosa con la que vamos adelante”, dijo.

Anunció que el Ministerio de salud realiza distintas jornadas quirúrgicas, capacitaciones.

Educación

El compañero Salvador Vanegas reporta que hay un 99.5 por ciento de centros educativos públicos funcionando, 9,042. Y 99 por ciento de los centros educativos privados, 1, 662 con una asistencia del 87 por ciento.También destacó reparaciones en la comunidad “Los López”, de Masaya, en la Escuela Alemania, “todos esto tiene que ver con la destrucción del terrorismo vandálico y golpista”. Y en la Escuela Camilo Zapata, de la comunidad Campusano de la Nindirí también reparación en general.

Biblioteca virtual del Mined disponible y actualizada. Distribución del material educativo para docentes de primaria, jóvenes y adultos de Estelí, Jinotega y Chinandega, entregándose en ese departamento.

Inpesca

El compañero Edward Jackson del Inpesca informó sobre la capacitación a comunidades del Caribe Sur, para el diseño y construcción de jaulas flotantes para mejorar sus capacidades.

MTI continúa restauración de calles

Informó que el MTI continúa contribuyendo a la rehabilitación y restauración de las calles que destruyó el vandalismo terrorista en nuestro país, en Jinotega, en León entre otros departamentos.