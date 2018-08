Nicaragua exige justicia por las 197 personas asesinadas por el terrorismo golpista

La Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, demandó justicia para las 197 víctimas que fueron asesinadas por el terrorismo golpista, entre el 19 de abril y el 25 de julio del 2018.

“El Canciller de la República encabezó al grupo de trabajo de nuestro gobierno, de las instituciones de gobierno, que presentaron las estadísticas, los datos sobre el lamentable número de víctimas, de hermanos y hermanas nicaragüenses fallecidos entre el 18, 19 de abril y el 25 de julio. Nosotros sabemos, como pueblo, como familia nicaragüense, por qué y cómo murieron esos hermanos nicaragüenses, los 197 hermanos cuya vida fue segada por el terrorismo golpista, por los criminales”, dijo Rosario.

“Ellos los mataron, que paguen por sus crímenes, ellos los golpistas asesinaron a estos hermanos nicaragüenses. Que paguen por sus crímenes. Ellos, los golpistas sin alma, volvieron a llenar nuestra patria de sangre. Derramaron sangre de hermanos y todos tenemos ojos para ver y vemos y sabemos quiénes fueron, quiénes dirigieron, quiénes promovieron, quiénes financiaron y quiénes ejecutaron el golpe de Estado, el intento de golpe, ese sangriento intento de detener el buen rumbo que seguramente va a volver a llevar nuestra patria libre. Ellos los mataron, que paguen por sus crímenes”, demandó la Compañera.

Rosario dijo que está confirmado que las 197 vidas arrebatadas a las familias nicaragüenses, fueron consecuencia de la barbarie terrorista, golpista.

“Ellos los mataron, que paguen por sus crímenes. Todos tenemos ojos, todos los hemos visto, todos sabemos quiénes son. Justicia para las víctimas, justicia para las familias que perdieron seres queridos, justicia para Nicaragua, porque llenaron la Patria de sangre, justicia para las familias nicaragüenses”, exigió.

Indicó que el compañero Jaime Vanegas, Inspector General de la Policía, presentó el cuadro 197 hermanos y hermanas fallecidas víctimas del golpismo terrorista, y 253 personas fallecidas como consecuencias de distintas formas de muerte homicidas.

“Todas estas cifras ya nuestro comandante Daniel las había denunciado en distintas entrevistas a medios internacionales. Todas las cifras de la delincuencia común, de los accidentes, han venido siendo agregadas a las cifras de muertes o muertos por el golpismo, lamentables muertes, lamentables pérdidas, seres humanos que perdieron la vida como consecuencia del egoísmo, de la falta de amor de quienes planificaron, financiaron, promovieron y ejecutaron el criminal plan golpista y terrorista”, explicó.

Agregó que “todos sabemos que las cifras han venido siendo manipuladas, siguen siendo manipuladas porque aquí a la par de la muerte, de la sangre que impusieron en nuestra Nicaragua durante casi tres meses de secuestro nacional, hay un plan malvado, perverso, para difamar, para desprestigiar, para dañar la imagen de Nicaragua y del gobierno de Nicaragua. Y como parte de ese plan han movido los números, han manipulado los números y pretenden seguir manipulando los números y las realidades, porque pretenden seguir destruyendo Nicaragua”.

Refirió que ahora que los golpistas no cuentan con el secuestro colectivo a través de los tranques, “siguen moviendo campañas de difamación, campañas nacionales e internacionales”.

Sin embargo, recordó que aquí en Nicaragua, las familias nicaragüenses “queremos vida para trabajar, vida para aprender nuevamente a reunirnos en la comunidad más allá de los signos políticos como habíamos venido logrando. Vida para estudiar, vida para prosperar, vida para ser libres. No nos olvidemos nunca de que el pueblo nicaragüense es un pueblo libre, soberano”.

“Ayer decimos y todos los días decimos: No pudieron, ni podrán, no pasarán. El alma nicaragüense es más grande que cualquier intento de sembrar odio en estas tierras sagradas. El odio no pasará, el amor es más fuerte que el odio”.

Rosario también comentó que ya el país está regresando a la normalidad.

“Ahí estamos viendo los datos de la actividad productiva en el campo, donde gracias a Dios recuperada la normalidad, recuperada la capacidad de trabajar, movilizarnos, estamos viendo las cifras sobre la cosecha de maíz, la cosecha de frijol gracias a Dios viene bien. Hablando con las autoridades sabemos que la producción en los departamentos donde hay acopio, producción y derivados también que se producen de la leche, de los lácteos, eso viene adelante y viene bien”, detalló.

“Es decir, nuestro país se está recuperando y se va a recuperar, porque hemos restaurado el orgullo nacional… Y como nicaragüenses orgullosos y nicaragüenses por gracia de Dios, vamos recuperándonos, y tenemos adelante un camino de trabajo para recuperar, seguir recuperando y para prosperar y todo esto de la mano de Dios, dispuesto por Dios para Nicaragua”.