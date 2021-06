Nicaragua envía enérgica protesta a República Dominicana

El gobierno de Nicaragua, a través de la Cancillería de la República, remitió una nota a República Dominicana exigiendo el respeto a nuestra soberanía y nuestros procesos internos.

A continuación la nota íntegra:

Ante las insólitas declaraciones suyas sobre Asuntos Internos que sólo conciernen al Pueblo y Gobierno de Nicaragua, protestamos enérgicamente en nombre de la Decencia, la Soberanía, la No Intromisión, No Injerencia, y No Interferencia, que de acuerdo a todas las Cartas Internacionales que rigen la Vida Soberana entre los Estados, nos debemos.

El Pueblo y Gobierno de Nicaragua exige al Gobierno de la República Dominicana, respetar nuestra Soberanía Nacional, así como los Procesos Constitucionales, Institucionales, Legales y Nacionales, que desarrollamos de acuerdo a nuestros Conceptos y Prácticas Soberanas, de Estado y de Gobierno.

Nos llama poderosamente la atención, y debemos decir que nos llena de vergüenza ajena, el que un Pueblo Valiente, como el Hermano Pueblo Dominicano sea humillado así, porque en su nombre se cometen ultrajes y atropellos a la Soberanía de Pueblos Hermanos, cuando su propia Soberanía e Independencia ha sido atropellada y ultrajada permanentemente por los Imperios, y en particular por las imposiciones sangrientas de Dictaduras títeres, de parte de los Estados Unidos de América.

Otra vez, en nombre de la Decencia y apelando al Decoro y Honor Nacionales de su Pueblo, que estimamos tanto, exigimos a su Gobierno respeto a Nicaragua. La Política de sometimiento a los Imperios sólo deja a los Pueblos, humillados y ofendidos ante la Historia y ante las batallas que por nuestra Independencia y Dignidad Nacionales estamos obligados a librar, en absoluto compromiso con la Verdad, la Justicia y el Derecho de nuestros Pueblos a Vivir Bien y en Paz.

La Hermandad histórica entre nuestros Pueblos no puede borrarse con bochornosas, degradantes, hostiles y serviles declaraciones políticas.

Saludos Cordiales,

Denis Moncada Colindres

Ministro de Relaciones Exteriores

Gobierno de Reconciliación

y Unidad Nacional