Nicaragua debutará ante Estados Unidos en Pre Olímpico

La selección nicaragüense de béisbol debutará el próximo 31 de Mayo ante su similar de Estados Unidos, en el torneo Pre-Olímpico que se realizara en tierras estadounidenses.

El Torneo Preolímpico de Béisbol se jugará en West Palm Beach y Port St. Lucie, sedes de los Astros de Houston, Nacionales de Washington y Mets de Nueva York en la Liga de la Toronja durante los Entrenamientos Primaverales del Béisbol de Grandes Ligas, indicó un comunicado emitido por la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN).

El torneo se realizara del 31 de mayo al 05 de junio, serán dos grupos de cuatro equipos cada uno, donde los dos mejores clasificaran a una segunda ronda y el campeón clasificará a los Juegos Olímpicos y los lugares dos y tres estarán en un repechaje en Taiwán para buscar un cupo más a los Juegos en Tokio.

El grupo A está conformado por Estados Unidos, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana. El grupo B está encabezado por Cuba, Venezuela, Colombia y Canadá.

El calendario de juegos es el siguiente:

31 Mayo: Puerto Rico vs. Dominicana en Port St. Lucie (11am).

Venezuela vs. Cuba en West Palm Beach (11am).

Estados Unidos vs. Nicaragua en Port St. Lucie (5pm).

Colombia vs. Canadá en West Palm Beach (5pm).

1 de Junio: Colombia vs. Venezuela en Port St. Lucie (11am).

Nicaragua vs. Puerto Rico en West Palm Beach (11am).

Canadá vs. Cuba en Port St. Lucie (5pm).

Dominicana vs. Estados Unidos en West Palm Beach (5pm).

2 Junio: Nicaragua vs Dominicana en Port St. Lucie (11am).

Canadá vs. Venezuela en West Palm Beach (11am).

Puerto Rico vs. Estados Unidos en Port St. Lucie (5pm).

Cuba vs. Colombia en West Palm Beach (5pm).



Desde el viernes 4 de junio se jugará la segunda ronda con los dos equipos clasificados de cada grupo.