Nicaragua consigue su primera victoria ante El Salvador en su historia

Con anotación del mejor jugador de Nicaragua, Byron Bonilla el combinado pinolero se impuso 1-0 ante El Salvador para lograr su primera victoria en la historia ante este país, en el desafío que se jugó en el estadio Nacional en Managua.

De modo que Nicaragua quizás en su mejor momento en la historia en el fútbol, bajo el mando del chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa se impone por primera vez ante los cuscatleco.

En el año 2016, Nicaragua empató 1-1 contra el Pulgarcito de América, y para este partido, su selecta como le llaman ellos, le reclamaba que no perdieran, que no los hicieran pasar vergüenza, sin embargo no pudieron contra la aguerrida selección nicaragüense.

El Salvador un país con tradición futbolera atraviesa problemas económicos en su Federación de fútbol, y su propio entrenador dijo que aceptaron el partido ante los nicaragüenses para solventar este gasto.

Ahora Nicaragua seguirá con su gran momento a nivel de fútbol y este sábado enfrentarán a Guatemala en Carson, California, Estados Unidos