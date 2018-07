¡NICARAGUA CONMEMORA HISTÓRICO 19 DE JULIO CON NUEVA VICTORIA DE DANIEL Y DEL PUEBLO!

Millares de nicaragüenses conmemoran junto con el Presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, el 39 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista de 1979 y la nueva victoria del pueblo contra el golpismo que se dio este año 2018.

Un mar rojinegro, principalmente de Managua, llenó la inmensa Plaza La Fe San Juan Pablo II, donde se llevó acabo el acto conmemorativo.

Este día, en esta emblemática plaza los y las nicaragüenses respaldaron al líder sandinista que conduce al pueblo hacia las nuevas victorias.

Daniel: Hay que luchar por la Paz con firmeza, inteligencia y sin odio

El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, invitó al pueblo nicaragüense a luchar por la paz con firmeza, inteligencia y sin odio, durante la conmemoración del 39 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Luego de referirse a la estrategia golpista empleada por los vasallos del imperio en contra del pueblo y gobierno de Nicaragua, el presidente dijo que “hay que luchar por la Paz con firmeza, hay que luchar por la paz con inteligencia, hay que luchar por la paz sin odio; hay que luchar por la paz fortaleciendo los mecanismos de autodefensa, para que no sean asesinadas nunca más las familias sandinistas, ni sean incendiadas nunca más las casas de los sandinistas”.

El líder sandinista también llamó a las familias a que “sin bajar la guardia”, sigan defendiendo sus derechos y decisiones.

“Nuestras decisiones no están en Washington, están en Managua. Nuestras decisiones no están en Washington, están en Nicaragua. Y somos nosotros los que tenemos que defenderlas nuestras propias decisiones, para seguir defendiendo este modelo que siga propiciando la paz, la reconciliación, porque nosotros jamás vamos a ser sembradores de odio, ni aún contra estos que tanto daño le han hecho al pueblo”, aseguró.

A los golpistas y a sus apañadores también les mandó un mensaje claro. “No los odiamos, les decimos rectifiquen, cambien (…) y que puedan entonces ser parte propositiva en la construcción de la paz en nuestro país. Queremos ser sembradores de paz, no sembradores de la muerte”.

El Comandante Daniel aseguró que en este día el pueblo nicaragüense es el defensor de la paz, con los héroes que dieron su vida por defenderla.

“Aquí están los defensores de la paz en esta plaza, y están en toda Nicaragua. Y estamos llenos de fe en que conquistaremos una paz cada vez más sólida, porque la paz hay que estarla defendiendo todos los días, hay que estarla conquistando todos los días para que no se repitan situaciones como esta”, sentenció.

Nicaragüenses volvieron a defender la Paz

El Presidente Daniel indicó que esta celebración del 39/19 es una fecha muy especial “porque nos ha correspondido de abril a mayo, de mayo a junio y de junio al 19 de Julio; nos ha correspondido defender una vez más la paz para todos los nicaragüenses”.

“Ha sido una batalla dolorosa, dolorosa porque hemos enfrentado una conspiración armada y financiada por fuerzas internas que todos conocemos y por fuerzas externas que totalmente identificamos, porque ellos mismos se hacen cargo de dar a conocer el financiamiento que le dan a estos grupos que se convierten en instrumento de las políticas contra el pueblo, contra los pobres, contra los campesinos, contra la juventud”, afirmó.

La estrategia golpista atentó contra la paz y la seguridad

El mandatario nicaragüense hizo una síntesis de cómo se desarrolló la estrategia golpista en contra del pueblo y gobierno de Nicaragua, explicando que el objetivo de las acciones del golpe fallido eran destruir la paz y la seguridad que durante once años han gozado las familias nicaragüenses.

“Parecía difícil habiendo tanta estabilidad en Nicaragua, 11 años de estabilidad, 11 años de seguridad, 11 años de crecimiento económico, 11 años de salud, educación, calles para el pueblo, casas para el pueblo, programas universitarios, programas para el campo, programas para la ciudad; con índices de aprobación de este gobierno del pueblo sin precedentes en la historia de Nicaragua, los más altos índices de aprobación; y claro no lo podían permitir, no podían permitir que la Revolución se siguiese consolidando, y la fortaleza de la Revolución indiscutiblemente que residía en la Paz, la seguridad, la estabilidad, y que permitía a la vez que creciera la economía en beneficio de los pequeños productores, en beneficio de los vendedores ambulantes, en beneficio de los campesinos, en beneficio de los grandes productores, en beneficio de la mediana empresa, de la gran empresa, en beneficio del gran capital, todos se beneficiaban. Y era bueno que se beneficiarán, era bueno, una política correcta de beneficios para todos”, comentó Daniel.

“Pero para que pudiese haber ese crecimiento económico y ese beneficio para todos, tenía que haber paz y seguridad, entonces la conspiración dijo: tenemos que matar la paz, acabar con la paz para que se destruya la economía y se destruya la Revolución y se destruya el Gobierno Sandinista”, agregó.

“Ese fue el plan y empezaron a inventar nuevamente lo que ya venían trabajando desde hace unos años. Con financiamiento de organismos de agencias norteamericanas empezaron a trabajar a través de las redes, empezaron a trabajar ya con mayor fuerza para provocar ese choque para destruir la paz, cuando se produjo el incendio en la Reserva de Indio Maíz. Ahí empezaron a culpar al gobierno del incendio en la Reserva de Indio Maíz. Y dijeron: este es el momento”, señaló el Comandante.

Explicó que el incendio fue la situación que los golpistas aprovecharon para aplicar la estrategia golpista, porque pensaron que el siniestro en la Reserva iba para largo.

Usaron redes para la guerra golpista

En ese momento “empezaron la guerra a través de las redes tanto nacional como internacionalmente. Y continuaron armándose, porque ya se venían armando” bajo la careta de protestas cívicas, denunció.

Daniel manifestó que las famosas protestas cívicas no eran más que terrorismo disfrazado, donde las fuerzas del golpe mataron y asesinaron, utilizando armas de fuego e incluso armas de guerra.

“¿Con qué asesinaron a los hermanos sandinistas que fueron a buscar a su casa simplemente por ser sandinistas y les pegaron un tiro, con qué los asesinaron”, se preguntó.

“La protesta cívica era nada más el pretexto, y hacían algunas marchas donde no iban armados, pero por otro lado tenían a los armados. Y fueron instalando a los armados en puntos que se convirtieron en puntos de terror, donde se instalaron centros de tortura, utilizaron las universidades para instalar centros de tortura, para asesinar”, recordó.

El presidente también señaló que una vez que el incendio en Indio Maíz fue sofocado, gracias a las intensas lluvias en la zona de San Juan de Nicaragua, los golpistas se quedaron sin esa causa “entonces vino el decreto que era para atender la seguridad social” y “cuando sale el decreto otra vez a la calle con la protesta cívica”.

“Con la protesta cívica arrancaron inmediatamente ya a la media noche, la madrugada y a los días siguientes con ataques armados en contra de las instituciones del Estado, con ataques armados en contra del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de las instalaciones del FSLN, con ataques armados e incendios de locales, de instituciones; y luego con el saqueo también de empresas, de supermercados, se trataba de sembrar el caos”, aseguró el presidente.

Sin embargo, ante las agresiones que se estaban dando el Gobierno Sandinista en un acto de paciencia evitó caer en la provocación y mandó a retirar el decreto, pero “siguieron con su campaña”.

“Ellos iniciaron la agresión, ellos provocaron muertos y lanzaron a la muerte a muchachos y muchachas, y sobre todo jóvenes de los barrios a los que les pagaron para que participaran como fuerzas de choque”, denunció.

Agregó que el gobierno no solamente retiró la reforma al INSS, sino que se abrió a un diálogo para hablar de la ley y sacarla en un diálogo.

“Ellos dijeron que ya no se trataba de la Ley; y para donde querrán ir decíamos, y les decíamos qué es lo que quieren, qué es lo que nos plantean, queríamos conocer cuál era la estrategia que ellos tenían, y fueron sacando las uñas. Se fueron quitando las máscaras y terminaron diciendo: tiene que irse ya, tiene que irse ya”, relató Daniel.

Daniel agradece mensajes de Cuba y Venezuela

El Comandante Daniel agradeció el acompañamiento que la revoluciones hermanas de Cuba y Venezuela hicieron en este día de celebración para los nicaragüenses.

Dijo que el mensaje del Comandante Raúl y el Presidente Miguel Díaz-Canel, expuesto por el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, muestra la “fortaleza y convicción que ha tenido y sabe tener siempre la revolución cubana heredera de Martí, heredera del Che”.

Asimismo, agradeció el mensaje del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, “que nos ha hablado con el corazón. Y él cuando habla de la disposición de los venezolanos de acompañar nuestras batallas, nos recuerda a Sandino cuando hermanos venezolanos estuvieron en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional”.

Daniel aprovechó para enviar saludos al Presidente Nicolás Maduro, a Diosdado, a los compañeros del PSUV y al pueblo bolivariano. También saludó a los hermanos del Foro de Sao Paulo.

Celebraciones en cada departamento y municipio

El Presidente envió saludos a todas las familias que a lo largo y ancho del país están conmemorando esta histórica fecha.

Explicó que este año la consigna fue “A celebrar el 19 cada uno en su departamento, en su municipio”.

En ese sentido valoró que esta se convirtió en una celebración multitudinaria donde las familias participaron en todo el país.

Erradicar mensajes de odio de las redes sociales

En su llamado a la paz, el Presidente también demandó que se erradiquen de las redes los mensajes tenebrosos “donde le están ofreciendo la muerte a familias enteras, solamente por ser familias sandinistas. Y lo dicen ahí con toda claridad que van a matar al padre, a la madre, a los hijos, hasta los niños tiernos los van a asesinar dicen”.

“Eso es propio de sectas satánicas. Por favor que los obispos exorcicen a esos demonios”, indicó.

Daniel entrega Orden Augusto Sandino a compañera Amada Pineda

Durante el acto del 39/19 el presidente Daniel entregó la orden Augusto Sandino, a la compañera Amada Pineda, a quien la derecha golpista le arrebató la vida de su hijo.

“Amada nació en El Carrizal, en una comunidad, una comarca allá en Matagalpa, de familia campesina. Y junto a otras campesinas y otros campesinos, fueron perseguidos, capturados, torturados, violados por los genocidas que habían sido entrenados en las academias del imperio yanqui. Y ella tuvo el valor en esos años del somocismo, de presentarse a hacer la denuncia. Y da la casualidad que la compañera Rosario, que entonces trabajaba en el diario la prensa, ella fue la que la recibió y la que escribió luego la crónica sobre la denuncia brutal que hacía Amada”, relató Daniel.

El Presidente dijo que Amada es una mujer mil veces heroica “víctima de las prácticas diabólicas de los golpistas”.

Por su parte, la Compañera Amada Pineda, agradeció al Presidente la condecoración que le fue impuesta.

“Todo el dolor de mi alma con la perdida de mi hijo, y no solamente yo, también los policías que mataron e igual que hicieron con mis hijos. En el 79 me mataron a mi hijo mayor, pero fue la guardia somocista. Ahora me matan el otro, pero fue todos los asesinos que quieren terminar con la Revolución, y eso no se va a poder, hay Revolución para rato y el Comandante Daniel se queda porque se queda. Ni un paso atrás!”, dijo Amada, ante el público.

“Yo les digo a los compañeros, a los jóvenes que sigan adelante, que no se detengan, que trabajen por esta Revolución que es lo que nos ha dado tanto. Porque todos esos que estuvieron en los plantones ahí, en las barricadas que hicieron todos se han beneficiado del Frente Sandinista, a todos les han dado. Desde que mataron a mi hijo esto lo tenía aquí, atragantado que no hallaba cómo hacer para gritárselo que son unos asesinos, que solo andan buscando matar, desprestigiar al Frente y eso no se va a poder. Seguimos adelante compañeros y hay que trabajar mucho por esta Revolución”, expresó Pineda.

Querían un cambio brusco

“Y lo dijeron, lógicamente nuestros adversarios cargados de odio lo dijeron, era explicable que ellos lo dijeran, pero más me sorprendió, o quizás ni me sorprendió cuando los mediadores, reunidos en la Casa de Los Pueblos, con todos los señores Obispos, encabezados con el Cardenal, me leyeron la cartilla, sacaron la estrategia y ahí decían, hay que cambiar ya, a partir del día 11, nos daban un plazo de dos días, al poder judicial, al Poder Electoral, a la Contraloría, a todos los poderes del estado, a la Asamblea Nacional, y hay que quitar al Presidente y adelantar las elecciones. Ahí es cuando se ve con toda claridad”, dijo Daniel.

Relató el Comandante Ortega que cuando recibió el documento, dijo: “Bueno, esto es lo que ellos quieren. Realmente, yo pensaba que eran mediadores, pero, no, estaban comprometidos con los golpistas eran parte del plan con los golpistas. Y me duele mucho decir esto, porque yo le tengo aprecio a los Obispos, les tengo aprecio, los respeto, soy católico pero ahí ellos tienen posiciones, uno con mayor confrontación, otros más moderados, pero desgraciadamente siempre se impone la línea de la confrontación y no la línea de la mediación”.

“No acaban de entender que una mediación es para sentar a las dos partes y escucharlas a las dos partes y no tomar partido y decir, se tiene que hacer esto en tanto días, en una semana. Un golpe de estado quería provocar en Nicaragua”.

Siguió relatando que, cuando le plantearon esto, “bueno, yo solo le pedí a Dios que me llene de la paciencia de Job. Y les dije: pero si ustedes quieren plantear todo esto en el diálogo, plantéenlo. Ustedes pueden plantearlo, pero tiene que haber consenso, para que haya consenso tiene que haber acuerdo entre las dos partes. Pero ellos no, ellos no esperan consenso, simplemente aparecieron con un ultimátum, yo no quise hablarles con toda claridad, simplemente agarré la nota, la ojeé, me asombré, me dolió que mis señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas, me dolió”.

Para el Presidente ahí mismo ellos, los obispos, se descalificaron como mediadores, “se descalificaron como testigos ¿por qué?, porque su mensaje claro fue, el golpe, dispuesto día a día”.

“Cuando me presentaron ese listado, inmediatamente yo recordé lo que pasó con aquel señor Carmona Estanga, allá en Venezuela cuando el golpe de estado contra Hugo Chávez. Que vinieron y se reunieron alegremente, dirigentes de la iglesia, los capitalistas, los enemigos del pueblo se reunieron en la casa presidencial y empezaron a decir, se desaparece la Asamblea Nacional, se desaparece el Poder Electoral, se desparece la Fiscalía de la República, se desaparece el poder de justicia, es decir, y todos ellos aplaudiendo alegremente y luego llegó el pueblo, y el pueblo los sacó, y Chávez regresó a ejercer la presidencia legítima que tenía”.

“Y lo que más me ha dolido, porque yo llegué a pensar que con los señores obispos podríamos encontrar acuerdos que nos dieran paz, que nos ayudaran a consolidar la paz, y la verdad es que cada día que se iba al diálogo, y cuando se hablaba de los tranques, que había que quitar los tranques que tenían aprisionados a nuestro pueblo por todos lados, ellos, no les gustaba, no les gusta, a lo más que se llegó fue a un acuerdo de tregua de tres días, fue a lo más que se llegó”.

“Hay que decir la verdad, yo no sé si todos los obispos, quiero creer que no todos los obispos, quiero creer que el Cardenal no sabía nada de esto, pero muchos templos fueron ocupados como cuarteles para guardar armamentos, para guardar bombas y de ahí salir a atacar, y asesinar”.

“Fíjense bien, dicen que la lucha de ellos era cívica, que la protesta de ellos era cívica, entonces… ¿Quién mató al Comisionado Mayor Luis Emilio López Bustos de la Policía Nacional? ¿Quién mató al Capitán Hilton Manzanares Alvarado de la Policía Nacional? ¿Quién mató al Teniente José Abraham Martínez de la Policía Nacional? ¿Quién mató al Teniente Douglas José Mendiola Diales de la Policía Nacional? ¿Quién mató al Teniente Marcos Antonio González Briseño de la Policía Nacional? ¿Quién mató al Jean Kerry Luna Gutiérrez, de la Policía Nacional?¿Quién mató al teniente Dixon Bismarck Sosa Enriques de la Policía Nacional’ ¿Quién mató al teniente Carlos José Zamora Martínez de la Policía Nacional? ¿Quién mató a la teniente Zaida Julissa López de la Policía Nacional? ¿Quién mató teniente Martín Ezequiel Sánchez de la Policía Nacional? ¿Quién mató teniente Hilario de Jesús Zabala de la Policía Nacional? ¿Quién mató al teniente Marlon José Requene López, de la Policía Nacional?”.

“¿Quién mató al teniente Lenín Ernesto Olivas Alanís de la Policía Nacional? ¿Quién mató Teniente Gabriel de Jesús Vado Ruiz de la Policía Nacional? ¿Quién mató a la Inspectora Juana Francisca Aguilar Cano de la Policía Nacional? ¿Quién mató Inspector Abelino Guevara Obando de la Policía Nacional? ¿Quién mató al Inspector Aarón Urrutia de la Policía Nacional? ¿Quién mato al Inspector Faber Antonio López Vivas, de la Policía Nacional? ¿Quién mató al Inspector Faustino Pérez Vargas de la Policía Nacional? ¿Quién mató al Inspector Temis Javier Rivera Laínez de la Policía Nacional? ¿Quién mató al inspector Luis López Hurtado de la Policía Nacional? ¿Quién mató al Suboficial Mayor Alan Alexander Rodríguez Hernández de la Policía Nacional? ¿Quiénes hirieron de bala a 342 compañeros y 58 compañeros de la Policía Nacional?“, se preguntó.

“Y esos son los pacifistas, esos son los pacifistas, esos son los pacifistas… ¡Son golpistas!“, respondió a gritos la plaza entera llena de nicaragüenses que asistieron al acto del 39 Aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

“Y luego, quién asesino a decenas de sandinistas, centenares de sandinistas, casos dramáticos. En Jinotepe, llegan los golpistas, defendidos por la “alianza cívica” que es la cara falsa de los golpistas, es la máscara de los golpistas, llegan los golpistas a buscar a un compañero a su casa, el compañero no estaba, le abrió la puerta el hermano menor del compañero y cuando les dijo que no estaba, mataron al muchacho y se fueron, luego apareció el padre del muchacho asesinado, después de los funerales, el padre, doloroso, y no hablaba de odio, sino que le dolía lógicamente la muerte de su hijo y la condenaba ¿Y qué hicieron? Al día siguiente mataron también al padre del muchacho”.

Señaló que les inyectaron el veneno del odio, “los convirtieron en una fuerza diabólica, satánica, como esas que practican ritos satánicos. Cuando vemos la forma en que actuaban torturando a los compañeros en los tranques, asesinando en los tranques, todo aquello como un rito satánico, y lo peor, y lo que es más terrible, que se ve que ésta gente está totalmente satanizada y es a ellos que deberían buscar como exorcízalos señores obispos, a esos diablos, a esos demonios”.

“Fíjense como están de satanizados que todas las barbaridades, los crímenes que cometen, las torturas que cometen. Recuerdan ustedes lo que hicieron con el hijo de Amada, ¿qué hacen?, bailan, brincan alrededor del cadáver mientras le pegan fuego, celebrando, y filmándose y poniéndolos ellos mismos en las redes. Ellos mismos acusándose como los criminales, como los asesinos de este pueblo, que le quieren robar la paz a los nicaragüenses”, DIJO.

“Tanto dolor, tanto dolor, tanta tragedia. Pero ellos se confunden, uno de los obispos nos llegó a decir, que el Frente Sandinista ya estaba acabado, que ya no tenía gente, que estaba liquidado. Y que era mejor que nos fuéramos, así nos dijo”.

El líder sandinista descartó que se vaya a irrespetar a los obispos, “no vamos a pelear con los obispos, pero por la verdad murió Cristo y como cristianos estamos obligados a decir la verdad, a pedirle a los señores obispos a que rectifiquen por el amor de Dios, a que rectifiquen y no estén alimentando a esta secta satánica golpista asesina”.

“Ellos pensaban que ya estábamos derrotados, simplemente porque teníamos paciencia, paciencia, paciencia. Y es que el plan de ellos era increíble, están tan coordinados, que incluso recuerdo que nos pusieron como condición para la instalación del diálogo, que tenía que acuartelar a la Policía, es decir, encerrar a la Policía. Dijimos… Ve que interesante, acuartelar a la Policía, claro, ¿Para qué? Para que la gente armada por los golpistas pudiera tranquilamente asesinar, matar, destruir y atacar a la misma policía acuartelada. Y nuestra paciencia, nuestra flexibilidad llegó al extremo que aceptamos acuartelar a la Policía, pero llegó un momento en que dijimos, somos pacientes, pero también somos responsables de la seguridad de este pueblo”.

“Y nos lo dijo incluso la embajadora de los Estados Unidos, que la Policía debía actuar, porque ya los angelitos que estaba ahí en la UNAN , armados ya habían asaltado a un oficial de la Embajada Americana, le habían quitado la pistola, le habían robado la camioneta. Y claro, como ahí si hay contubernio, luego buscaron la forma en que le regresaran la camioneta, pero la pistola ahí apareció entre las armas capturadas a los que estaban en la UNAN”, añadió.

“Entonces, no porque lo dijera la embajadora de los Estados Unidos, sino porque sabemos que es una obligación del Estado nicaragüense velar por los ciudadanos, dijimos: Esto se acabó y tenemos que restablecer el orden en nuestro país y eso es lo que los tiene irritados, enfurecidos, y están llamando a exorcizarnos a partir de mañana, Que exorcicen a los demonios que tiene ahí a la orilla, que les digan que el camino no es la guerra , sino que es la paz, el diálogo, que les digan que, tenemos que restablecer de forma definitiva, total, permanente, la paz, y la estabilidad para que el país pueda seguir creciendo, seguir desarrollándose, porque habrá que hacer un esfuerzo enorme para levantar la economía gracias a Dios las bases de la actividad productiva están ahí, han caído lógicamente con esta situación, y esperamos que se puedan dinamizar rápidamente, pero para esto, es imprescindible que aquí todos los nicaragüenses independientemente de ideología, independiente de pensamiento político, independientemente de la religión juntemos fuerzas para asegura la paz que es lo que nos da la seguridad y un futuro mejor para todas las familias nicaragüenses”.

Rosario saluda a todos los invitados especiales

La Vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo Zambrana, detalló que presidieron esta conmemoración, en primer lugar, El Pueblo Presidente, las familias nicaragüenses que están aquí, y que están en toda Nicaragua conmemorando en Victorias el 39/19 Y Siempre Más Allá, con Rubén, y con Sandino, con Daniel, con el Frente, Siempre Más Allá!

“Presiden todas las autoridades del Estado Nicaragüense, la Directiva de la Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, Comandancia y Consejo del Ejército de Nicaragua, la Jefatura y el Consejo de la Policía Nacional”, detalló.

Agradece presencia del Nuncio Apostólico, Waldemar Stanislaw

Refirió que también presidió este acto cuadros históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Comandantes Guerrilleros, invitados especiales que representan a movimientos sociales, y partidos políticos de Nuestramérica; miembros del cuerpo diplomático; el Nuncio Apostólico de Su Santidad, el Papa Francisco, el Señor Waldemar Stanislaw Sommertan, a quien agradeció de manera especial su presencia, y también la de su Secretario.

Rosario agregó que también en el acto están presentes los embajadores y representantes de Antigua y Barbuda, en el Caribe; Alemania, Bolivia, Cuba, El Salvador, Reino de España, Estado Palestino, Federación Rusa, Grenada, Guatemala, Japón, México, Panamá, República Árabe Saharaui, República de China Taiwán, República Dominicana, República Islámica de Irán, República Popular Democrática de Corea, San Vicente y las Granadinas, en el Caribe.

“República Bolivariana de Venezuela. Que Viva Chávez, Qué Viva Nicolás! Desde esta Venezuela imbatible y Siempre Unida, nuestra Nicaragua Libre en fraternal lealtad y solidaridad, el Canciller, nuestro querido compañero Jorge Arreaza”, manifestó.

Asisten compañeros Arreaza y Bruno Rodríguez

La compañera también agradeció la presencia de líderes religiosos de distintas denominaciones.

“Desde nuestra hermana de todo tiempo, la Cuba de Fidel, Qué viva Fidel! De Raúl, de Miguel y de heroico pueblo cubano, el canciller, querido compañero Bruno Rodríguez”, indicó.

Detalló que también están presentes en este acto conmemorativo, valiente, combatiente e histórico de la Revolución Popular Sandinista, la heroica Juventud Nicaragüense, Juventud Sandinista 19 de Julio (JS-19J).

“Con nosotros también las familias de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, Padre de Nuestra Revolución, Augusto Nicolás Sandino; de nuestro Jefe, el Comandante Carlos, Tayacán Vencedor de la Muerte, y de Tomás. El Comandante Tomás, el poeta, el guerrillero, el jefe, Tomás! La Leyenda Sandinista de Valentía y Osadía Sin Límites”, sostuvo.

“Proclamamos que la Justicia será, porque Dios es justo”

Rosario indicó que desde esta Plaza de la Fe, San Juan Pablo II, y con toda la Fe que Anima y Alienta al pueblo nicaragüense todos los días, proclamamos que el Amor, junto al Trabajo, es enseña triunfal de esta Nicaragua generosa y Victoriosa.

“Proclamamos que la Justicia será, porque Dios es justo; proclamamos que Siempre Más Allá sabremos mantener encendidas las llamas Sagradas de nuestra tradición Cristiana de Cariño, Vida, Familia, Solidaridad y Comunidad!”, manifestó.

Indicó que el legado de nuestros próceres, Sandino, Carlos, Tomás, nuestros Héroes y Mártires nos reclaman, todos y cada uno de ellos, el compromiso irrenunciable, irrenunciable de una Patria Libre, Digna, Soberana, Justa, Fraternal y en Paz.

“Nicaragua Quiere Paz!, con Daniel al Frente, el Pueblo Presidente!”, manifestó la compañera Rosario, durante este festivo acto conmemorativo del 39/19.

“39/19 y Vamos Adelante con el favor de Dios”

La Vicepresidenta de la República, saludó a las queridas familias de nuestra Nicaragua Bendita, esta Nicaragua Bendita, Bendita, Unida y la queremos cada vez Más Unida y Siempre Libre!, en este 39/19 y Siempre Más Allá, como decía Sandino. En Victorias!, en Victorias!, en Victorias!, en Victorias de la Mano de Dios!.

“39/19 y Vamos Adelante con el favor de Dios y el Amor de las familias nicaragüenses que queremos Patria Libre! Patria Libre! Patria Libre! Patria y Vida! Patria en Paz! Patria Tranquila! Restaurar la tranquilidad, la seguridad, la paz y las condiciones óptimas para la vida, en nuestra Nicaragua”, manifestó.

Indicó que las familias nicaragüenses aman a nuestra Nicaragua, y quieren Paz, Seguridad y Vida en esta Nicaragua Cristiana, Socialista y Solidaria.

“Desde el dolor de 92 días de terrorismo, sufrimiento, duelo, pérdidas; desde el profundo dolor de tantas familias nicaragüenses que vimos violentado nuestros derechos, nuestra dignidad, nuestra humanidad, por la perversidad del TERRORISMO GOLPISTA, ensañado en la carne y el alma de los nicaragüenses, nosotros, las familias nicaragüenses que sabemos invocar a Dios, todos los días, con Confianza, Fe, Esperanza y Amor”, expresó.

Un Minuto de Silencio y Campanas de Futuro

Ante los cientos de miles de nicaragüenses, Rosario pidió Un Minuto de Silencio y Campanas de Futuro por los hermanos nicaragüenses, cuyas vidas han sido arrebatadas por el Terrorismo Infame.

“Hermanos, hermanas frente a los Ritos Satánicos, frente a tanto corazón ciego, frente a tanta malignidad, frente a un pensamiento y una práctica siniestra desconocida en Nicaragua se alzó y se alza el Pueblo Valiente, Formidable, Digno de esta Nicaragua de Rubén, de Sandino, de Propuestas, de Reconciliación y Unidad Cristiana, oponiendo Paz y Bien, Paz y Cariño, Paz y Fortaleza, desde las Tradiciones y el Fervor Cristiano de los hogares y las familias nicaragüenses que hemos dicho Basta!, Ni Uno Más!, Basta!”, expresó.

Vamos a Reconstruir lo Destruido!, Reinstalando el Amor y la Esperanza!

Indicó que echado a andar, Aquí Estamos y Así Vamos, en Victorias Forjadas, con la voluntad, la urgencia y el compromiso, el deber de restaurar la Paz, la Seguridad, el Trabajo y la Vida en toda Nicaragua.

“El deber de reclamar y reinstalar; Reinstalar el Amor y la Esperanza. Aquí Nicaragua Libre!, Aquí Nicaragua Cristina, Invita y Fortalecida en Amor, Fe y Porvenir!, Aquí Nicaragua Libre! Desde el espíritu inmenso y el orgullo infinito de nuestras luchas victoriosas, impregnan el ánimo y el aliento de cada día, para RECONSTRUIR LO DESTRUIDO; porque vamos a Reconstruir lo Destruido!”, sostuvo.

Refirió que Nicaragua continuará avanzando hacia el Trabajo, la Paz, la Vida, en Fe, Familia y Comunidad, la Vida Sana y Buena que hemos tenido y que gracias a Dios estamos recuperando.

“Aquí Nicaragua Libre!, Aquí Nicaragua Libre! Y Aquí no se Rinde Nadie!, Ni un Paso Atrás!, Ni un Paso Atrás! Aquí Nicaragua Libre!, con el corazón crecido de Amor y Decisión, Aquí Nicaragua Libre, dándole gracias a Dios por todos los aprendizajes, por las fuerzas que nos ha dado para Todas las Batallas, y por las Victorias que de su mano y para su gloria iremos, no lo dude nadie, consolidando!”, expresó.

Amada Pineda Arauz, heroína del pueblo

La Vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo Zambrana, destacó durante este acto conmemorativo, que se tiene el Honor y el Orgullo de contar en esta tarde de celebración, de Victorias de la Paz en nuestro país, en nuestra Nicaragua Bendita, Siempre Libre, a una heroína del pueblo, una leyenda de la lucha sandinista.

“¿Quién la conoce?, Quién sabe quién es esta mujer que nos ha legado tanto, inspiración y ejemplo de generaciones, de Sandinistas y Revolucionarios, de militantes de la causa sandinista. Ella callaba humilde, nunca ha buscado ni figuración, ni ostentación. Orgullo de Nicaragua, Orgullo Sandinista, Amada Pinada Arauz, heroína del pueblo, militante sandinista, heroína de todos los tiempos, de todas las luchas”, expresó.

La compañera explicó que hace pocos días, en este horror terrorista que quisieron instalar en nuestro país, mataron al hijo de Amada, pero no solo lo mataron sino que profanaron su cuerpo durante horas, lo estuvieron exhibiendo, quemándolo en la vía pública para ofensa del corazón nicaragüense que no conocía este tipo de atropellos, de crímenes.

“Nuestra indignación fue total! La condena y el rechazo y el repudio del pueblo, ese crimen de las fuerzas diabólicas, tenebrosas que han querido y no han podido, ni podrán destruir nuestra Nicaragua, que vive de Amor!”, manifestó.

Nuestro pueblo Ni se Vende, Ni se Rinde!

Rosario detalló que asesinaron a Francisco Ramón Pineda, combatiente histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, hijo de amada, de 55 años, hijo también de Bernardo Arauz Ríos; su esposa Vicenta Miranda Cruz, sus hijos: Amada Arauz (12 años); Naun Arauz Granado (10 años), Jerson Arauz Jiménez (29 años); Jonthon Arauz Jiménez (27 años).

“Qué dolor para estas familias, qué dolor de su madre!, cuánto dolor sentimos cuando veíamos el crimen y la profanación de su cuerpo, las burlas, las saña con la que mostraban al cuerpo de Francisco, queriendo con ello destruir el alma nicaragüenses. Pero NO PUDIERON, NI PODRÁN, porque nuestro pueblo, como Sandino, NI SE VENDE, NI SE RINDE JAMÁS!”, sostuvo.

El Presidente Comandante Daniel Ortega, entregó a la querida compañera Amada Pineda, la Orden Augusto Sandino.