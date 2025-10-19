Xiloá brilla con nuevo rostro: Turismo, cultura y naturaleza en un solo lugar

Con mucha alegría las familias nicaragüenses disfrutaron este fin de semana, de la nueva infraestructura construida por el Gobierno Sandinista en el Centro Turístico Laguna de Xiloá, situada a 24 kilómetros del centro de Managua.

Las familias podrán disfrutar de su estancia en la bella laguna, desde las distintas chozas instaladas para que ingieran sus alimentos, y coloquen sus pertenencias.

Además, se colocaron bancas a lo largo de un pequeño paseo que tiene como centro un monumento en el que se lee: Xilonem Diosa del Maíz.

El visitante Alexander Larios, destacó que “Es una de las lagunas más bonitas del país y el gobierno se ha preocupado por cuidarla para que todos los visitantes disfrutemos de todo el paisaje, de sus refrescantes aguas y que mejor manera de hacerlo que en familia…Es importante que cuidemos depositando la basura en su lugar”.

Xiloá, es una laguna de origen volcánico y está localizada en la península de Chiltepe, rodeada por varias montañas. Eso representa una buena oportunidad para ir de excursión en caminatas, pero se debe tener en cuenta que no hay senderos y que requiere cierto esfuerzo para llegar a los lugares más elevados.