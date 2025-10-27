Un mil personas recibirán beneficio legal de convivencia familiar el sábado

El Gobierno de Nicaragua, a través de la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, anunció que el sábado primero de noviembre, Día de Todos los Santos, mil personas que se encuentran en distintos sistemas penitenciarios del país recibirán el beneficio legal de convivencia familiar.

«Y aquí hay otro gesto de paz y bien, de generosidad pensando en las familias, otro gesto de amor, el día sábado primero de noviembre, Día de Todos los Santos, beneficios legales para mil hermanos y hermanas, mil familias que van a recibir a sus parientes, hermanos, compañeros, tíos, padres, que han estado en los centros penitenciarios por distintas razones», dijo.

Agregó que «y ahora promoviendo en nombre de Todos los Santos, la unión familiar, mil personas pasan a la convivencia familiar y a una nueva oportunidad para forjar nuevas vidas, siempre con esperanza y fe y siempre con la fortaleza que Dios nos da para creer, porque creemos que el ser humano puede haber cometido un error, pero tiene derechos a oportunidades».

«Nos unimos con la alegría de las familias que reciben a sus parientes el día sábado en este acto de amor y sobre todo de fe, en el Día de Todos los Santos», añadió la compañera Rosario.

Detalló que son 52 personas en Bluefields, 57 en Chinandega, 58 en Estelí, 62 en Juigalpa, 73 en León, 111 en Matagalpa, 141 en Granada y 446 protagonistas en Tipitapa.

«Paz y bien, y vamos adelante dándole gracias a Dios por estas nuevas oportunidades para nueva vida y para seguir todos juntos restaurando, recuperando nuestros derechos en base al compromiso que asumimos con la paz y el bien para toda nuestra Nicaragua», aseguró.

