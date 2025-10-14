Sistema Penitenciario de Mujeres se suma a conmemoración de la Resistencia Indígena

En el Centro Penitenciario Integral de Mujeres, con la presentación de diferentes expresiones culturales y artísticas, fueron conmemorado los 533 años de la Resistencia Indígena, Negra y Popular.

La teniente Guadalupe Bonilla, subdirectora del centro, destacó que esta conmemoración honra la memoria y la valentía de los antepasados, y reafirma el orgullo nacional y el compromiso con la soberanía de Nicaragua.

“Nuestra población penal, reafirma nuestra identidad, la resistencia a la injerencia extranjera y el legado de nuestros caciques”, destacó la servidora del pueblo la teniente Guadalupe Bonilla.

Los trajes típicos utilizados en esta conmemoración a nuestros pueblos originarios, fueron elaborados con materiales reciclados y granos como: maíz, trigo, plumas, entre otros insumos.



