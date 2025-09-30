Representación nicaragüense destaca cooperación científica con Rusia en Conferencia Internacional en Moscú

Funcionarios de la Embajada de Nicaragua en la Federación de Rusia participaron en la IV Conferencia Internacional Científica y Práctica «Diálogo Académico: Rusia-América Latina. Creación para el Desarrollo de los Continentes», celebrada en Moscú.

El evento, organizado por la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación de Rusia, se centró en la cooperación cultural y humanitaria en el ámbito de la educación superior y la ciencia.

Durante la conferencia, Nicaragua se destacó por los proyectos integrales de cooperación rusa efectiva en Latinoamérica.

Se resaltó la creación del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov en Managua como un referente regional para la producción de fármacos y vacunas.

Además, se subrayó la especialización de jóvenes nicaragüenses en instituciones educativas rusas en el campo químico-farmacéutico, lo que asegura el desarrollo de estos fármacos.

En el evento participaron autoridades de la Universidad Financiera, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, diputados de la Duma Estatal y funcionarios de embajadas de países latinoamericanos como Brasil, Paraguay, Uruguay, Honduras, Chile, Panamá y Venezuela.



