Puma albina Itzae será homenajeada como mascota oficial del zoológico «Thomas Belt» en Chontales

La Súper Líder del Dial, Tu Nueva Radio Ya conoció que el Zoológico “Thomas Belt” próximamente, tendrá su mascota en homenaje a la Puma Alba Itzae, que el pasado 20 de julio cumplió dos años de vida.

Itzae ha capturado los corazones de los nicaragüenses y visitantes internacionales desde su nacimiento en cautiverio en el 2023, convirtiéndose en el cuarto felino albino de esa especie en el mundo.

La puma albina ha sido toda una atracción, destacándose no solo por su rareza genética sino también por su impresionante belleza. Ella no está sola en su hogar vive junto a su madre y 2 hermanas.

Su nacimiento ha llenado de orgullo a los amantes de la fauna en Nicaragua, consolidando al Zoológico “Thomas Belt” como un destino de interés para biólogos, conservacionistas y turistas por igual.

El Zoológico «Thomas Belt» se encuentra abierto todos los días, ofreciendo una oportunidad única para ver de cerca a esta increíble criatura y aprender más sobre la vida silvestre y los esfuerzos de conservación en Nicaragua.