Puertos turísticos nicaragüenses recibieron 57 mil visitantes en la última semana

Los puertos turísticos del país recibieron 57,702 personas en la semana que comprende del 4 al 10 de mayo, informó este miércoles el gerente general de la Empresa Portuaria Nacional, Carlos Aburto.

EPN confirma explosión turística: 57,702 visitas en una semana

Aburto detalló que el Puerto Salvador Allende en Managua fue uno de los destinos más visitados con 34 mil 134 turistas. Explicó que 103 visitaron la Isla del Amor y 185 turistas recorrieron ese atractivo. Asimismo, 2 mil 962 personas visitaron el Parque de la Alegría.

Agregó que, en el puerto de San Juan del Sur, Rivas, se atendió 6 mil 603 turistas y 103 embarcaciones con 686 pasajeros.

Señaló que se atendieron 2 mil 261 turistas y 2 mil 934 pasajeros en las terminales portuarias de Granada y San Carlos.

En las terminales portuarias de San Jorge, Gaspar García Laviana y Las Brisas se atendieron 238 embarcaciones, 7 mil 714 pasajeros hacia Isla de Ometepe, 2,628 turistas en el centro recreativo y zona acuática y 797 vehículos embarcados y estacionados.

