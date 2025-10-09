Proyectos ecológicos y de innovación destacan en Concurso Nacional Nicaragua Linda

El concurso Nicaragua Linda, promovido por la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia, finalizó con la premiación de los ganadores Víctor Ernesto Tercero Talavera y Katia Bolaños, quienes obtuvieron el primer lugar en las categorías Bosawás y Xolotlán, respectivamente.

Nicaragua Linda premia innovación y sostenibilidad

La categoría Bosawás estaba dirigida a emprendimientos formalizados con al menos dos años de operación y compromiso con la sostenibilidad ambiental. Víctor Ernesto Tercero Talavera ganó con su proyecto “Modelo de Desarrollo Forestal como respuesta al Cambio Climático”, que incluye conservación, producción ecológica y reforestación.

En la categoría Xolotlán, enfocada en ideas de negocios innovadoras, ganó Katia Bolaños con el proyecto “Innovación circular a partir de algas eutrofizadas”. Este busca recuperar la laguna de Tiscapa, en Managua, mediante la extracción y transformación de algas en biocarbono, biogás y bioaceite.

El concurso contó con 120 proyectos inscritos a nivel nacional. De ellos, se seleccionaron cinco finalistas por categoría, quienes presentaron propuestas como utensilios biodegradables, colorantes naturales, apósitos ecológicos y bloques fabricados con materiales orgánicos.

Los ganadores recibirán un premio en efectivo de 32 mil 900 córdobas, además de una gira de medios y materiales gráficos para sus proyectos. Los ganadores de la categoría Xolotlán también contarán con acompañamiento para formular un plan de negocios.

