Premian a participantes del concurso de artes visuales «Imágenes de mi Nicaragua»

En la Sala Mayor “Pilar Aguirre” se realizó la premiación del Concurso de Artes Visuales “Imágenes de mi Nicaragua”, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia, en coordinación con la Cinemateca Nacional y el respaldo de la Embajada de la República Popular China.

En la categoría de fotografía, participaron 35 artistas visuales, de ellos, se seleccionaron 15 finalistas, y de entre los cinco más destacados, el ganador fue Moisés Matute Ramírez con su fotografía “Me asaltó el Mombacho con su rana”, que muestra un rostro sonriente, con una rana posando en su frente.

En cortos documentales, se inscribieron 40 obras, 15 de ellas fueron proyectadas en la Cinemateca Nacional, siendo el primer lugar a “El Alfarero”, de Darwin Estrada, que aborda el arte popular de San Juan de Oriente que honra la tradición y el oficio ancestral de la alfarería.

Ambos ganadores recibieron un reconocimiento económico de 29,280 córdobas, como estímulo a su talento y compromiso con la identidad cultural del país.

Durante la ceremonia, estuvieron presentes los compañeros Idania Castillo y Adrián Carrasco, codirectores de la Cinemateca Nacional, junto al compañero Luis Morales, cosecretario de Economía Creativa, Emprendedora e Innovadora y autoridades de la Embajada de la República Popular China.