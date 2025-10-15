Policía y Bomberos inician control y capacitación a vendedores de pólvora

Este martes, la Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados (DAEM) de la Policía Nacional, junto a los Bomberos Unidos, sostuvieron una reunión en el sector de Tiscapa, con propietarios de tramos que comercializarán pólvora durante la temporada de fin de año.

Seguridad y control en venta de pólvora este fin de año

El comisionado general Mario Garmendia, jefe de la DAEM, quien presidió el encuentro explicó que este tipo de reuniones se realiza cada año en coordinación con los Bomberos Unidos, y en la misma se anunció que las capacitaciones para los propietarios de tramos estarán a cargo de la Dirección General de Bomberos (DGB) y se llevarán a cabo en la Escuela Nacional de Bomberos a partir del 24 de octubre.

“El año pasado capacitamos a unas 2 mil personas en el uso y manejo seguro de la pólvora, para que sepan cómo actuar en caso de una emergencia”, recordó el comisionado.

Asimismo, informó que, este año se aplicarán medidas de seguridad más estrictas, las que ya fueron comunicadas a los mayoristas. “A quienes incumplan con las normas, se les suspenderá el permiso por toda la temporada. Y si reinciden, no se les permitirá volver a vender pólvora”, señaló.

En Managua se mantendrán los mismos puntos de venta del año pasado: 24 ubicaciones con 133 tramos. Y en las delegaciones departamentales, se habilitarán 133 puntos con 347 tramos, para totalizar más de 2 mil personas capacitadas.

Por su parte, el comisionado mayor Ramón Landeros, jefe de la DGB del Ministerio del Interior, señaló que estas medidas responden a instrucciones del Comandante Daniel y la Compañera Rosario, quienes “siempre están preocupados por la seguridad de las familias”.

El proceso de comercialización incluye la fabricación, traslado a bodegas, venta y quema del producto.

