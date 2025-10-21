Policía Nacional refuerza control vial y seguridad salvando a 63 conductores ebrios

En la semana del 13 al 19 de octubre, la Policía Nacional, logró requisar más de 17 mil 500 automotores, y realizar 10 mil 113 pruebas de alcoholemia, permitiendo la salvaguarda de 63 conductores en estado de ebriedad.

La comisionada Karen Obando, co-directora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, durante la presentación del informe de las acciones para prevenir accidentes de tránsito, destacó que 205 conductores fueron detenidos y sus vehículos ocupados por conducir sin licencia de conducir.

Y la suspensión de 783 licencias de conducir, por irrespeto a la Ley de Regulación de Tránsito y normas para prevenir los accidentes y proteger la vida de los conductores y las familias.

XXX