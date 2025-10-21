Policía Nacional: Disminuyen en 25 las víctimas mortales por accidentes de tránsito

La Policía Nacional informó que del primero de enero al 19 de octubre, en comparación con el año pasado, disminuyeron en 25 las víctimas por accidentes de tránsito, y menos 176 lesionados.

La comisionada Karen Obando, co-directora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que en la semana reciente del 13 al 19 de octubre 2025, ocurrieron mil 193 accidentes de tránsito, con saldo de 34 lesionados.

Los departamentos con más ocurrencia de accidentes de tránsito: Managua con 775, León con 56, mientras que en Estelí 52, Masaya 51 y Chinandega 26 colisiones.

Y los vehículos más involucrados en accidentes, camionetas en 313 choques, 293 motocicletas, 286 vehículos, 148 camiones y 54 buses. Recuerden que los queremos: ¡COMO OYENTES Y NO COMO NOTICIA!

