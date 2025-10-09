Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo garantiza cobertura a más de 56 mil actividades de las familias

La Policía Nacional, informa que en la semana del 2 al 8 de octubre del 2025, brindó cobertura a más de 56 mil actividades culturales, deportivas, recreativas, tradicionales, ferias de la economía familiar, ferias de salud y seguridad en destinos turísticos.

Policía Nacional refuerza seguridad y apoyo comunitario

La subcomisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, destacó que mediante las acciones de vigilancia, protección e iluminación pública, se restauraron 328 luminarias públicas en los municipios de Matagalpa, León, Chontales y en la Costa Caribe Sur.

Se desarrollaron más de 28 mil 700 acciones preventivas que garantice la tranquilidad de las familias.

En el municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí, se inauguró la Unidad de Seguridad Ciudadana, la que está equipada con medios de transporte, comunicación y mobiliario, para garantizar la paz y seguridad de la comunidad.

A través del Plan de Seguridad en el Campo, se brindó cobertura a 23 rubros de producción, y se efectuaron 13 mil 500 visitas a fincas y centros de acopio de café y leche.