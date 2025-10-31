Participamos en Caracas en un evento más de defensa de la soberanía y la paz de nuestra América

La Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, se refirió esta tarde al Encuentro de “Parlamentarios y Parlamentarias del Gran Caribe por la Paz”, que fue inaugurado hoy en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela.

Dijo: «Encuentro de parlamentarios, parlamentarias del Gran Caribe por la Paz. Allá está nuestra delegación en Caracas, orgullosos de participar con nuestros hermanos bolivarianos. Revolución Sandinista, Revolución Bolivariana, Revolución Cubana y los pueblos revolucionarios de toda nuestra América».

Destacó la participación de la delegación nicaragüense. «Ahí está nuestro canciller Denis, está la compañera Arling Alonso, vicepresidenta primera de la Asamblea Nacional. Está Edwin, jefe de bancada del Frente Sandinista, Carlos Emilio, Yitsy, diputados y está Daysi, nuestra embajadora, junto a su equipo de consejeros Valezka y César Acosta».

«Orgulloso de estar participando en este evento, uno más de defensa de la soberanía y la paz de nuestra América», resaltó.