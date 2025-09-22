type here...
Ondas Tropicales 30 y 31 traerán lluvias al Caribe y Occidente del país

Por Arlen Hernandez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó que durante esta semana incidirán las ondas tropicales 30 y 31, con lluvias débiles y moderadas en el Caribe y en Occidente.

Ondas tropicales 30 y 31 afectarán Nicaragua con lluvias
Ondas tropicales 30 y 31 afectarán Nicaragua con lluvias

Manuel Prado, director de Cambio Climático del INETER, explicó que la onda tropical 30 ya ingresó a Nicaragua, y se espera salga la tarde de hoy lunes, mientras que la 31, llegará entre el sábado y el domingo.

Las temperaturas generarán un ambiente caluroso, de 34 grados en Occidente, y en el resto del territorio entre 28 y 31 grados. El desplazamiento de los vientos normales entre débiles y moderados en ambos litorales.

