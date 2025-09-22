Nueva escuela en la UNA fortalecerá formación técnica en procesamiento de carnes

Autoridades de la Universidad Nacional Agraria (UNA) inauguraron este lunes, la primera Escuela Especializada en Procesamiento Cárnico en Nicaragua. Se trata de un espacio académico y técnico que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de estudiantes, productores y emprendedores del país en el manejo integral de la carne.

Escuela Especializada en Procesamiento Cárnico en Nicaragua

La escuela brindará formación especializada en cortes y procesamiento de carne de res, cerdo, caprino y aves, contribuyendo al desarrollo de competencias clave en la cadena de valor cárnica.

Expresaron que estará bajo la administración de la Dirección de Ciencias Agrícolas y cuenta con modernas instalaciones, equipadas con maquinaria especializada y áreas climatizadas que garantizan condiciones óptimas para la formación, práctica y el cumplimiento de estándares de calidad e higiene.

El director de Ciencias Agrícolas, Ulises Blandón, dijo que esta escuela va a ser de gran provecho para aquellas personas que deseen emprender y aquí pueden ser capacitados. Actualmente, unos 200 estudiantes de las carreras de Agroindustria en Alimentos y Agronegocios están siendo capacitados.



