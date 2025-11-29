Nicaragua saluda al Presidente Rashad Muhammad Al-Alimi en aniversario de la Independencia de Yemen

Mensaje de Saludo y Felicitación del Copresidente Comandante Daniel y la Copresidenta Compañera Rosario, al Hermano, Dr. Rashad Muhammad Al-Alimi, Presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de la República de Yemen, al conmemorarse un Aniversario más de la histórica Declaración de Independencia en ese Hermano País.

Managua, 29 de Noviembre, 2025

Hermano

Dr. Rashad Muhammad Al-Alimi

Presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial

República de Yemen

Sana’a

Querido Hermano,

En el nombre de Dios, El Misericordioso y Compasivo.

En esta significativa ocasión de conmemorar un nuevo Aniversario de la histórica Declaración de Independencia de Yemen del Sur en 1967, deseamos expresar, en nombre del Pueblo y del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, nuestras más Fraternas y Sinceras Felicitaciones a Usted y al Valiente Pueblo yemení.

Este Aniversario representa no solo un hito en la lucha por la autodeterminación, sino también un recordatorio de la firme voluntad de su Pueblo por la Dignidad, la Libertad y la Soberanía. En este espíritu, reiteramos la firme decisión de Nicaragua de continuar estrechando los Lazos de Hermandad, Cooperación y Solidaridad que históricamente han unido a nuestras Naciones.

Reciba, Querido Hermano Presidente, nuestro afectuoso Abrazo Fraterno, junto con los Deseos de Paz, Fortaleza y Prosperidad para el Noble Pueblo de Yemen.

Que la Misericordia y las Bendiciones de Dios estén siempre con ustedes.

Firmas

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo