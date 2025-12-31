Nicaragua reciba a grupo de turistas originarios de Rumanía

Este martes, el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), en coordinación con la Alcaldía Municipal de Rivas, brindó un cálido recibimiento al grupo de turistas originarios de Rumania, que arribaron al país para conocer y disfrutar de los principales atractivos turísticos de Nicaragua.

Turistas rumanos descubren la magia de Nicaragua

Durante la bienvenida la Alcaldesa de Rivas destacó la importancia de continuar fortaleciendo la promoción del destino Nicaragua en nuevos mercados internacionales, reafirmando al país como un destino seguro, auténtico y lleno de riqueza natural, cultural e histórica.

Los visitantes recorrerán destinos emblemáticos como el volcán Masaya, Catarina, Granada y Managua, donde podrán apreciar la riqueza cultural, histórica y patrimonial del país, así como la belleza de sus paisajes naturales y la calidez del Pueblo nicaragüense.

El INTUR resaltó que la llegada de este grupo de turistas es resultado del trabajo de promoción turística internacional y del trabajo articulado con los gobiernos locales y el sector privado, contribuyendo al dinamismo de la economía local y al fortalecimiento del desarrollo turístico sostenible en las comunidades.