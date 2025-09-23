Nicaragua promociona a 158 nuevos especialistas en Enfermería Perinatal

Este miércoles 24 de septiembre, el Gobierno de Nicaragua celebrará la graduación de 158 nuevos especialistas en Enfermería Perinatal.

Graduación de 158 especialistas en Enfermería Perinatal

Esta promoción, que incluye a 135 mujeres y 23 hombres, representa un paso significativo para fortalecer la atención a las mujeres en cada etapa del embarazo, parto y puerperio.

Este logro tiene como objetivo principal continuar reduciendo las tasas de mortalidad materna e infantil en el país.

El acto de graduación se llevará a cabo a la 1:00 p.m. en el Auditorio Carlos Martínez Rivas de la UNAN-Managua.

Bajo el liderazgo del Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, el Gobierno sandinista continúa fortaleciendo el Modelo de Salud Familiar y Comunitario, asegurando que las familias nicaragüenses reciban una atención de salud de calidad.

