type here...
Buscar
32.7 C
Managua
martes, septiembre 23, 2025
Nicaragua

Nicaragua promociona a 158 nuevos especialistas en Enfermería Perinatal

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Este miércoles 24 de septiembre, el Gobierno de Nicaragua celebrará la graduación de 158 nuevos especialistas en Enfermería Perinatal.

Graduación de 158 especialistas en Enfermería Perinatal
Graduación de 158 especialistas en Enfermería Perinatal

Esta promoción, que incluye a 135 mujeres y 23 hombres, representa un paso significativo para fortalecer la atención a las mujeres en cada etapa del embarazo, parto y puerperio.

Este logro tiene como objetivo principal continuar reduciendo las tasas de mortalidad materna e infantil en el país.

El acto de graduación se llevará a cabo a la 1:00 p.m. en el Auditorio Carlos Martínez Rivas de la UNAN-Managua.

Bajo el liderazgo del Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, el Gobierno sandinista continúa fortaleciendo el Modelo de Salud Familiar y Comunitario, asegurando que las familias nicaragüenses reciban una atención de salud de calidad.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456