Nicaragua presente en Encuentro de Partidos en México

Una delegación nicaragüense presidida por la Heroína Nacional Brenda Rocha e integrada por alcaldes y secretarios políticos, participa en el Encuentro de Partidos en Ciudad de México, informó la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo.

«Tenemos también, compañeros, compañeras, la visita de nuestros compañeros, son 10 hermanos alcaldes, también secretarios políticos que participan en el Encuentro de Partidos de todos los continentes del mundo que se realiza en la Ciudad de México, donde hemos sido invitados año con año por el profesor Alberto Anaya Gutiérrez, presidente del Partido de los Trabajadores», dijo.

Mencionó que «la compañera Heroína Nacional Brenda Rocha, preside la delegación y transmitió los saludos de todo nuestro pueblo a los hermanos participantes. Hemos circulado unas fotos muy linda de Brenda con su intervención donde por supuesto hemos ratificado como siempre nuestro respaldo permanente, solidario, inequívoco al pueblo venezolano y al Presidente Nicolás Maduro Moros, así como también el reconocimiento del heroísmo y los derechos del pueblo palestino».

«Mañana culmina , está el alcalde Sadrach Zeledón por allá y compañeros secretarios políticos e integrantes de las Unidades de Victoria como Manuel Fuertes, Zulma Reyes, Reinerio Mendieta, Ramón Benavides, Leslie Armando Rocha, Brenda Rocha, Alba Nubia Baltodano y Orlando Tardencilla. Todos ellos nuestro abrazo, nos sentimos muy bien representados. Ahí está nuestro pueblo, la firmeza, la coherencia y la valentía del pueblo nicaragüense», indicó.