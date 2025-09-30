Nicaragua participa en «TVMorfosis Cuba 2025» para impulsar la televisión educativa y cultural

Expertos de la Televisión Educativa y Cultural de Latinoamérica y el Caribe se han reunido en La Habana, Cuba, para el encuentro internacional “TVMorfosis Cuba 2025”, que se desarrolla este 30 de septiembre y 1 de octubre.

El evento busca compartir ideas sobre el rol actual y futuro de la televisión educativa para el desarrollo de los pueblos.

Durante los dos días de intercambio comunicacional, se están llevando a cabo programas en vivo, cátedras magistrales y talleres sobre Formatos Televisivos, Inteligencia Artificial, Plataformas Digitales e Innovación Tecnológica.

Nicaragua está representada por el Compañero Aarón Peralta, Director de Canal 6, quien ha compartido los avances y esfuerzos que el país desarrolla en el ámbito de la televisión educativa.

Además, transmitió el saludo del Pueblo y los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, a los hermanos de la televisión cubana en la celebración de sus 75 años de intenso y productivo trabajo, consolidándose como un medio clave que acompaña a generaciones.



