Nicaragua participa en reunión regional clave para la conservación de la Biodiversidad

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), participó de manera virtual en la «Reunión de la Red Iberoamericana de Directores y Directoras de Biodiversidad», realizada por convocatoria de la Secretaría General Ibero-americana.

Nicaragua refuerza cooperación iberoamericana en biodiversidad

El encuentro tuvo como objetivo principal establecer un diálogo estratégico e identificar oportunidades de cooperación regional que permitan atraer recursos de financiación esenciales para robustecer la conservación y el monitoreo de la biodiversidad en la región Iberoamericana.

Durante la jornada, los representantes abordaron temas fundamentales para la gestión ambiental sostenible como los Análisis de Datos y Monitoreo de la Biodiversidad; Restauración de Ecosistemas; Valoración de Servicios Ecosistémicos y Soluciones Basadas en la Naturaleza.

En representación del Gobierno de Nicaragua y del MARENA, participaron activamente la compañera América Lorena Aburto Hernández, Responsable de Biodiversidad, y el compañero René Salvador Castellón, Responsable de la Dirección General de Patrimonio Natural.

La participación de Nicaragua en estos espacios reafirma el compromiso del país con la agenda global de protección de los recursos naturales y el fortalecimiento de la cooperación internacional para la sostenibilidad ambiental.

