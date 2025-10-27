Nicaragua participa en firma histórica de Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia

Una Delegación de Alto Nivel del Gobierno de Nicaragua, encabezada por la Compañera Nahima Díaz, Directora General del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), participó en la “Ceremonia de Firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia”.

Nicaragua firma la Convención de la ONU contra la ciberdelincuencia

La ceremonia, acogida por la República Socialista de Vietnam en la ciudad de Hanoi el 25 y 26 de octubre, reunió a líderes y representantes de alto nivel de más de 110 países.

Fue presidida por el Presidente de Vietnam, Luong Cuong, y la Copresidencia del Secretario General de la ONU, António Guterres.

La firma de esta Convención es considerada un hito histórico, ya que por primera vez la comunidad internacional contará con un instrumento universal legalmente vinculante para prevenir y combatir la ciberdelincuencia.

Este instrumento está basado en la cooperación internacional transfronteriza, transparente y eficaz, y busca fortalecer la confianza entre los países en materia de intercambio de datos, investigación y respuesta ante incidentes cibernéticos.

Nicaragua manifestó su convencimiento de que este instrumento fortalecerá la seguridad digital y promoverá la confianza, el desarrollo y la Paz entre las naciones, sentando las bases para una cooperación global sólida en la era digital.

Además, refleja la determinación de toda la comunidad Internacional por construir un Ciberespacio seguro, confiable e inclusivo para nuestros pueblos.

