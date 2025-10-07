Nicaragua participa en Conferencia Ministerial Italia – América Latina y el Caribe

Nicaragua participó en la XII Conferencia Ministerial Italia – América Latina y el Caribe, un encuentro organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, que reunió a ministros y viceministros de 33 países de la región.

La delegación nicaragüense, encabezada por la Embajadora Mónica Robelo, transmitió los saludos fraternos de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo, a las autoridades y el Pueblo de Italia.

Durante el encuentro, inaugurado por el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, Nicaragua reafirmó su compromiso con la construcción de un mundo multipolar, la Solidaridad y la Paz.

La delegación también presentó los avances de su modelo de desarrollo, el cual está sustentado en políticas de estímulo económico, atracción de inversiones, innovación tecnológica y transición hacia energías limpias.

Estos avances se expusieron como un ejemplo de los beneficios tangibles que la cooperación internacional genera en favor de los pueblos.

Nicaragua destacó el papel crucial de la Organización Ítalo-Latinoamericana (IILA) en la promoción del diálogo estratégico, la transferencia tecnológica y los proyectos culturales y empresariales, enfatizando la necesidad de garantizar la continuidad de estos programas birregionales.

La Declaración Final adoptada al cierre de la Conferencia reafirma el compromiso de los países participantes de fortalecer una diplomacia orientada al crecimiento económico, la cooperación y el desarrollo sostenible.

El documento subraya que la cooperación internacional es una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de los pueblos.

Con esta participación, Nicaragua ratifica su compromiso con unas relaciones internacionales guiadas por la cooperación, la Soberanía y la construcción de un Futuro de Paz y Prosperidad.