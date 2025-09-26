Nicaragua lanzará desde Masaya Campaña Nacional Sin Diabetes para detectar enfermedad en niños y jóvenes

Por orientaciones de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, el Gobierno de Nicaragua lanzará la Campaña Nacional “SIN DIABETES”, en el parque central del municipio de Masaya, el miércoles 1º de octubre de 2025.

El objetivo principal es la detección temprana de la diabetes en niños, adolescentes y jóvenes (desde el nacimiento hasta los 20 años) para prevenir complicaciones y promover hábitos de vida saludable.

Con una inversión de aproximadamente cuatro millones de córdobas, la campaña tiene como meta examinar a 2 millones 500 mil personas.

Para desarrollar la campaña se instalarán puestos “SIN DIABETES” en barrios, comunidades, escuelas, centros técnicos, universidades y centros de trabajo donde se realizarán tomas de muestras de glucosa en sangre, medición de circunferencia abdominal, peso y talla.

Las tomas de muestras se realizarán pidiendo el consentimiento de los padres de familia.

Asimismo se efectuarán visitas casa a casa y captación de niños y jóvenes con sobrepeso u otros factores de riesgo.

A quienes se les confirme el diagnóstico, se les garantizará el tratamiento multidisciplinario y seguimiento continuo, incluyendo medicamento, control médico, orientación nutricional y educación en salud.

Las actividades se realizarán en base al Modelo de Salud Familiar y Comunitario, con brigadas de personal de salud y miembros de la red comunitaria.

Campaña Nacional SIN DIABETES en Masaya 2025



