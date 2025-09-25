Nicaragua gradúa a 158 especialistas en Enfermería Perinatal

El Sistema de Salud tendrá 158 nuevos especialistas en enfermería perinatal que se graduaron este miércoles de la primera promoción que realizó el MINSA en el Auditorio Carlos Martínez Rivas de la UNAN-Managua.

158 nuevos especialistas en enfermería perinatal

El doctor Carlos Sáenz, viceministro de salud, detalló que de los graduados 23 son varones y 135 mujeres, quienes contribuirán a fortalecer la atención médica en los territorios.

“Celebramos esta gran promoción de enfermeros que han finalizado la especialidad en Enfermería Perinatal, de ellos 23 son varones y 135 mujeres, de todo el territorio del país, provenientes de los 77 hospitales que tenemos en todo el territorio y eso se enmarca en continuar fortaleciendo las acciones que van a contribuir a seguir disminuyendo la mortalidad materna, infantil y neonatal”, destacó el doctor Sáenz.

Hasta este momento la mortalidad materna se ha reducido en 78.9 por ciento; la mortalidad neonatal en un 65 por ciento y la infantil en 52.2 por ciento.

Por su parte, Teodoro Tercero, director del Centro de Investigación de Estudios de la Salud (CES) de la UNAN-Managua dijo que la especialización de enfermería Perinatal destaca en Centroamérica y Latinoamérica ya que Nicaragua es el primero en este tipo de especialización.

