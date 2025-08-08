Nicaragua fortalece lazos de cooperación con Grupo CITIC de China

La Embajada de Nicaragua en la República Popular China se reunió este viernes con altos representantes de CITIC Group, uno de los conglomerados empresariales más importantes de ese país, con el objetivo de explorar oportunidades para ampliar la cooperación bilateral.

La delegación de CITIC Group estuvo encabezada por Jin Jianhua, Director Ejecutivo de China Security, una subsidiaria enfocada en soluciones financieras.

Ambas partes intercambiaron opiniones sobre la cooperación en áreas estratégicas como el comercio, la co-inversión, infraestructura y energía renovable.

La misión diplomática de Nicaragua transmitió los saludos del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, reafirmando el compromiso del gobierno de promover y facilitar el acercamiento entre empresas chinas y nicaragüenses.

Ambas partes coincidieron en el excelente momento que atraviesan las relaciones entre Nicaragua y China, y manifestaron su interés en seguir consolidando la asociación estratégica integral entre los dos países.

