Nicaragua estrecha lazos en XXX Seminario Internacional de Antropología Afroamericana en Cuba

Con el objetivo de fortalecer los vínculos históricos y culturales entre Nicaragua y Cuba, la Embajada de la República de Nicaragua participó en la inauguración del XXX Seminario Internacional de Antropología Social y Cultural Afroamericana.

Nicaragua y Cuba refuerzan lazos culturales en seminario

El evento, que se desarrolla del 6 al 9 de enero en el Colegio Universitario San Gerónimo, busca reflexionar sobre el legado de la cultura africana en la identidad y memoria histórica de ambas naciones.

La jornada de apertura se enmarcó en la conmemoración del Centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz.

El Doctor René González Barrio, Director del Centro Fidel Castro, ofreció una conferencia magistral sobre la visión humanista e internacionalista del líder cubano.

Asimismo, se rindió un solemne homenaje a 32 combatientes cubanos fallecidos durante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, reafirmando el rechazo a la injerencia imperialista y la solidaridad con el pueblo venezolano.

El seminario contó con la presencia de directores de la Oficina del Historiador, organizaciones académicas y el cuerpo diplomático acreditado en Cuba. Alberto Granado, Director del Museo de África, destacó que reconocer esta raíz esencial fortalece la unidad de América Latina y el Caribe como una zona de paz y justicia.

Esta participación de Nicaragua resalta la importancia de preservar la memoria histórica para construir un modelo de desarrollo basado en la soberanía y la equidad entre los pueblos de la región.

