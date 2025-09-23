Nicaragua e Irán fortalecen lazos de cooperación en tecnología y computación

El embajador de Nicaragua en Irán, Ramón Moncada, se reunió este martes con el viceministro de Tecnología y Renovación del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de Información de Irán, Meysam Abedi, para dialogar sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
Durante el encuentro, el viceministro Abedi expresó la disposición de Irán para iniciar una serie de proyectos de cooperación e inversión en Nicaragua, que incluyen la exportación de productos, la transferencia de tecnología y la implementación de proyectos en territorio nicaragüense.
El Ministerio iraní abarca diversas áreas como telecomunicaciones, tecnología espacial y tecnologías de la información, lo que permitirá una cooperación amplia con instituciones nicaragüenses como TELCOR.
En la reunión, el embajador Moncada transmitió un saludo de parte de los Co-presidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, y agradeció la invitación a conocer las fábricas iraníes.
Ambas partes destacaron el interés de fortalecer la cooperación mutua y expandir los vínculos más allá de las relaciones diplomáticas y políticas.