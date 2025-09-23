Nicaragua e Irán fortalecen lazos de cooperación en tecnología y computación

El embajador de Nicaragua en Irán, Ramón Moncada, se reunió este martes con el viceministro de Tecnología y Renovación del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de Información de Irán, Meysam Abedi, para dialogar sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Nicaragua e Irán refuerzan cooperación tecnológica

Durante el encuentro, el viceministro Abedi expresó la disposición de Irán para iniciar una serie de proyectos de cooperación e inversión en Nicaragua, que incluyen la exportación de productos, la transferencia de tecnología y la implementación de proyectos en territorio nicaragüense.

El Ministerio iraní abarca diversas áreas como telecomunicaciones, tecnología espacial y tecnologías de la información, lo que permitirá una cooperación amplia con instituciones nicaragüenses como TELCOR.

En la reunión, el embajador Moncada transmitió un saludo de parte de los Co-presidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, y agradeció la invitación a conocer las fábricas iraníes.

Ambas partes destacaron el interés de fortalecer la cooperación mutua y expandir los vínculos más allá de las relaciones diplomáticas y políticas.

