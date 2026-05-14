Nicaragua desarrollará Congreso Internacional sobre Cardiología de Alta Complejidad

Casa de los Pueblos: Congreso salvará vidas nicaragüenses

Este jueves 14 de mayo, se llevará a cabo en Managua, el Congreso Internacional titulado “Cardiología de Alta Complejidad, Ciencia al Servicio de la Vida”.

Este evento científico tiene como objetivo primordial fortalecer las capacidades y conocimientos del personal de salud nicaragüense en el diagnóstico y tratamiento de patologías críticas del corazón, incluyendo infartos, implantes de válvulas cardíacas y diversas emergencias cardiovasculares.

El congreso tendrá como sede la Casa de los Pueblos y contará con la destacada participación de expositores expertos procedentes de México, Ecuador y Nicaragua.

Estos especialistas estarán a cargo de la capacitación de más de 200 trabajadores de la salud, entre los que se encuentran cardiólogos, intensivistas, internistas y médicos generales de todas las regiones del país.

Esta iniciativa forma parte del continuo fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar y Comunitario impulsado por el Gobierno.

A través de este intercambio de conocimientos de alto nivel, el sistema de salud garantiza la actualización técnica necesaria para ofrecer una atención especializada, gratuita y con altos estándares de calidad para todas las familias nicaragüenses.

