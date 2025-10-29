Nicaragua avanza en rehabilitación y atención médica con Centro Nacional de Fisioterapia «Poeta Ciro Molina»
La Copresidenta Rosario Murillo destacó este miércoles los avances alcanzados en el Centro Nacional de Fisioterapia “Poeta Ciro Molina”, espacio que honra la memoria del poeta, escritor y héroe del pueblo nicaragüense, recordado por su elocuencia, verbo y espíritu combativo durante las movilizaciones contra la dictadura.
La compañera Rosario señaló que este centro, que lleva con orgullo el nombre del poeta, ha brindado más de 30 mil atenciones a pacientes con lesiones neurológicas, enfermedades degenerativas y secuelas de fracturas.
“Un espacio de vida, salud y esperanza, que refleja el compromiso de nuestro buen gobierno con la rehabilitación y el bienestar de las familias nicaragüenses”, señaló la compañera Rosario Murillo.