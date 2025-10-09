Nicaragua avanza en la lucha contra la Fiebre Amarilla con más de 102 mil vacunas aplicadas
El Ministerio de Salud (MINSA) informó este jueves que a la fecha se han aplicado 102 mil 887 dosis de vacunas contra fiebre amarilla, lo que representa un 51.4% de avance en la meta propuesta.
Actualmente, se desarrolla una Campaña de Vacunación contra la Fiebre Amarilla en todos los departamentos de Nicaragua.
Las autoridades sanitarias aseguran que se continuará desarrollando Campañas de Vacunación para continuar protegiendo la salud y vida de la población.