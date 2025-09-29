Municipalidades entregarán más de 200 proyectos de desarrollo en una sola semana

El Gobierno de Nicaragua, a través de las municipalidades del país, entregará un amplio paquete de proyectos de infraestructura y desarrollo social entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.

Estas obras buscan dignificar las condiciones de vida de las familias nicaragüenses, reforzando la lucha contra la pobreza.

En el sector de infraestructura, se entregarán 28 Viviendas Dignas en siete municipios, incluyendo Telica, Larreynaga y San José de Cusmapa.

Se finalizarán 71 Calles para el Pueblo en 14 municipios, con Estelí a la cabeza con 42 cuadras.

Además, se inaugurarán 61.5 kilómetros de Caminos Productivos en municipios como Pueblo Nuevo, Jinotega y El Viejo, cruciales para el traslado de la producción.

El área social recibirá un impulso significativo con la rehabilitación y ampliación de 13 Escuelas Comunitarias en municipios como Wiwilí, en Nueva Segovia, y Somoto, así como 7 Puestos de Salud Comunitarios en Diriamba, San Marcos y El Castillo, entre otros.

También se rehabilitarán 2 Casas Maternas en Bilwi y Tola, y 2 CDI en Bonanza y Villa Sandino.

Además se inaugurarán 5 parques e infraestructuras recreativas en Sébaco, Granada, y 8 estadios, campos deportivos y canchas en Matagalpa y Estelí.

Otros proyectos incluyen la rehabilitación de 3 Casas de Cultura, la mejora de 2 Parques de Ferias en Masatepe y Palacagüina, y la construcción y rehabilitación de 6 Sistemas de Agua en Comalapa, Matagalpa y Waspam, para garantizar mejores servicios básicos a la población.

