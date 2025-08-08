Movimiento Ambientalista y UNEN presentan candidatas a Reinas de la Madre Tierra 2025

El Movimiento Ambientalista Guardabarranco, en coordinación con la UNEN, el Consejo Nacional de Rectores y el Ministerio de la Juventud, realizó la presentación de las 25 candidatas a Reinas de la Madre Tierra 2025.

Reinas de la Madre Tierra 2025: Un Concurso Verde Único

Esta actividad forma parte del Concurso Nacional de Universidades Verdes.

Las candidatas, que han liderado iniciativas para la preservación de la naturaleza junto a sus Brigadas Ambientales, participaron en un evento con danzas y la exposición de proyectos como «Guardianes de la Madre Tierra», «Basura Cero» y «Raíces de Conciencia».

La coronación de la Reina de Universidades Verdes se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre en el Parque Las Piedrecitas, donde se reconocerán los proyectos más destacados.