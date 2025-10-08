Modelo de Salud asegura partos naturales de Gemelos en Nicaragua

Gracias a la atención especializada y la mejora de los servicios de emergencia obstétrica en las unidades de salud de todo el país, cada vez más mujeres tienen partos de manera natural, y sin cesárea.

Además, el Gobierno Sandinista a través del Ministerio de Salud garantiza la capacitación continua de parteras y la esmerada atención en las Casas Maternas ubicadas en todo el país, donde son alojadas las embarazadas en los días previos y después del parto.

Estas medidas son particularmente importantes cuando se trata de partos gemelares. El Modelo de Salud Familiar y Comunitario se fortalece continuamente garantizando partos gemelares en condiciones dignas y seguras para las madres y sus bebés.



