MINSA reporta disminución de casos de dengue

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que en la semana, que culminó el 9 de agosto, disminuyeron los casos de dengue, neumonía, influenza y leptospirosis, pero aumentaron los contagios por malaria.

De acuerdo a una nota de prensa, en ese periodo se diagnosticaron 343 casos de dengue, para una disminución del 9% en el número de personas enfermas. Se registraron mil 42 personas con neumonía, lo que presenta una disminución del 5% con respecto a la semana anterior.

Se reportaron 17 casos positivos de influenza, para una disminución del 48%. En relación a la leptospirosis, no se diagnosticaron casos durante esta semana. Y se contabilizaron 129 casos de malaria, lo que presentó un aumento del 14% en los casos captados.

