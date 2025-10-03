Más de 56 mil actividades culturales se desarrollan en toda Nicaragua este fin de semana

Nicaragua celebra con alegría y unidad más de 56 mil actividades culturales, artísticas y festivas en todo el país, destacando la paz y el orgullo nacional, informó la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo.

«Tenemos 56 mil 355 actividades, la alegría, la bendición de vivir en paz. Decíamos, galas culturales, tenemos también en todo el país los depósitos de flores de patio en los monumentos a los héroes de nuestra patria bendita y siempre libre», dijo la Compañera Rosario Murillo.

Mencionó que «en el Teatro Nacional la Compañía de Ballet presentándose y desde la Secretaría de Economía Creativa una cantidad de actividades, fiestas del maíz Xilonem en 2025, tercera edición del concurso nacional para diseño y confección de huipiles. Además, estamos lanzando el Festival de las Culturas Caribeñas, que se va a realizar en Rivas el próximo mes».

«En este octubre vamos a estar en la tercera semana; Nicaragua diseña, la edición en grande que recoge además presentaciones, galas de moda y creatividad de otros países. Vamos adelante, compañeros, compañeras, con la cantidad de eventos que tenemos. Vamos a estar compartiendo a través de los medios de comunicación», finalizó la Copresidenta de la República.