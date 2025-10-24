Lluvia con tormenta eléctrica anegó más de 20 viviendas y derribó varios árboles, en Managua

Al menos 25 viviendas resultaron anegadas y los techos de dos casas sufrieron daños por las caídas de árboles, durante el fuerte aguacero con tormenta eléctrica que la madrugada de este viernes azotó a Managua.

El SINAPRED informó que en la comarca El Mirador, en el distrito uno de la capital, un árbol cayó sobre la vivienda de doña Elizabeth López.

El Residencial Altamira también cayó un árbol de Chilamate en predios de la iglesia San Agustín.

En tanto, en el barrio Francisco Salazar, en el distrito 5, 20 viviendas resultaron anegadas.

También en la Colonia 14 de septiembre, un árbol cayó sobre el tendido eléctrico y la vivienda de doña Amelia Beteta, de 54 años.

En la comarca Los Vanegas, el techo de la vivienda de María Auxiliadora Ampié sufrió daños materiales.

En el barrio El Edén, 5 viviendas resultaron anegadas; al igual que el área de admisión y la sala de espera de Oncología del Hospital Solidaridad, donde el personal del centro asistencial realizó labores de limpieza.

En el municipio Ciudad Sandino se anegó la vivienda de Kenia Delgado, quien habita en la Urbanización Valle de Santa Rosa.