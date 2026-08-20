Lanzan en Diriamba plan de Fiestas del Maíz Xilonen para 2026

En la plaza Rubén Darío de Diriamba, Carazo, autoridades nacionales y departamentales realizaron el lanzamiento oficial del Plan Especial Fiestas del Maíz Xilonen, «El Maíz, Nuestra Raíz».

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de la Comisión Nacional de Economía Creativa, se ejecutará desde agosto hasta octubre de 2026 en los diferentes municipios del país.

El plan contempla la realización de ferias territoriales enfocadas en la promoción cultural, la gastronomía tradicional y el fortalecimiento de los emprendimientos locales.

Desde el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos se hizo un llamado a los pequeños comerciantes a sumarse activamente a estas plataformas, orientadas a dinamizar la economía comunitaria y destacar la elaboración de productos a base de maíz como elemento central de la identidad nacional.

Durante el período de ejecución, cada departamento albergará actividades artísticas y degustaciones gastronómicas para celebrar la riqueza cultural del grano ancestral, abriendo espacios de comercialización directa para las familias emprendedoras de todo el territorio nacional.

