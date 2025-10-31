Juventud emprendedora se reúne en Carazo para impulsar modelos de negocios sostenibles

En el marco de la VIII Edición de Nicaragua Emprende, en Dolores, Carazo, se llevó a cabo un «Encuentro Nacional de Jóvenes Emprendedores» que congregó a 100 participantes de ocho departamentos del país.

El evento, realizado en la Finca La Providencia, tuvo como objetivo fomentar el espíritu emprendedor e innovador de la juventud nicaragüense.

El encuentro fue organizado por una alianza interinstitucional que incluyó al Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, la Secretaría de Economía Creativa y Naranja, el Ministerio de la Juventud y el INATEC.

A través de esta ruta vivencial, los jóvenes emprendedores de Managua, Masaya, Granada, Matagalpa, Boaco, León, Chinandega y Madriz fortalecieron sus habilidades para crear y consolidar modelos de negocio sostenibles con un impacto social, económico y cultural.

Los participantes trabajaron en potenciar competencias clave como la creatividad, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva y toma de decisiones responsables.

El evento reafirma la visión de que la juventud nicaragüense es un agente de cambio capaz de transformar su entorno a través del emprendimiento y la innovación, demostrando que sus ideas son una fuente de desarrollo y progreso para Nicaragua.