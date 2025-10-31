Juventud emprendedora se reúne en Carazo para impulsar modelos de negocios sostenibles

Por Jonathan Morales
18

En el marco de la VIII Edición de Nicaragua Emprende, en Dolores, Carazo, se llevó a cabo un «Encuentro Nacional de Jóvenes Emprendedores» que congregó a 100 participantes de ocho departamentos del país.

El evento, realizado en la Finca La Providencia, tuvo como objetivo fomentar el espíritu emprendedor e innovador de la juventud nicaragüense.

El encuentro fue organizado por una alianza interinstitucional que incluyó al Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, la Secretaría de Economía Creativa y Naranja, el Ministerio de la Juventud y el INATEC.

A través de esta ruta vivencial, los jóvenes emprendedores de Managua, Masaya, Granada, Matagalpa, Boaco, León, Chinandega y Madriz fortalecieron sus habilidades para crear y consolidar modelos de negocio sostenibles con un impacto social, económico y cultural.

Los participantes trabajaron en potenciar competencias clave como la creatividad, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva y toma de decisiones responsables.

El evento reafirma la visión de que la juventud nicaragüense es un agente de cambio capaz de transformar su entorno a través del emprendimiento y la innovación, demostrando que sus ideas son una fuente de desarrollo y progreso para Nicaragua.