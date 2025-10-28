Jornada de cirugías en el Hospital Victoria Motta beneficiará a 20 niños con labio leporino

Por Marjourie Robleto
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En el hospital Victoria Motta de Jinotega se realizará del 27 al 31 de Octubre, una jornada de Cirugías para corregir Labio Leporino y Paladar Fisurado, que mejorará la calidad de vida de 20 niños, niñas y adolescentes.

Jornada de cirugías gratuita en Jinotega mejora sonrisas
Jornada de cirugías gratuita en Jinotega mejora sonrisas

Los protagonistas podrán hablar con claridad, alimentarse mejor, respirar con facilidad, evitar infecciones y recuperar su sonrisa. Ellos son provenientes de Siuna, El Alto Wangky, León, Matagalpa, Nueva Segovia, Estelí y Chinandega.

Bajo el liderazgo de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, el Buen Gobierno continúa garantizando Salud, Amor y Bienestar a la Niñez y Adolescencia nicaragüense.