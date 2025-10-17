Japón dona equipo médico de alta tecnología al Hospital de Nueva Guinea

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Salud, recibió este jueves 16 de octubre una importante donación de equipo médico especializado por parte del Gobierno y Pueblo de Japón.

Japón dona moderno equipo médico a Nicaragua

La entrega fue formalizada por el Embajador de Japón, el Señor Ogino Masahiro.

La donación está destinada al nuevo Hospital “Jacinto Hernández” de Nueva Guinea y consiste en dos modernos equipos: un equipo de “Arco en C” y un ultrasonido de cuatro dimensiones.

Estos equipos de última generación fortalecen significativamente la oferta de servicios de salud en la región, permitiendo un diagnóstico y procedimientos más precisos para la población del SILAIS de Zelaya Central, que asciende a más de 180 mil habitantes

Este equipo es fundamental para obtener imágenes en tiempo real durante procedimientos quirúrgicos complejos. Su uso será vital en especialidades como traumatología, ortopedia, cardiología, neurocirugía y cirugía vascular.

Además, permite el estudio detallado de los órganos internos del cuerpo y es crucial para evaluar el desarrollo fetal durante el embarazo, brindando mayor seguridad a las madres y sus bebés.

Esta cooperación internacional subraya el compromiso continuo para modernizar la infraestructura sanitaria y garantizar atención médica de calidad y especializada a las familias nicaragüenses.

