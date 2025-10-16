IX Edición Hackathon 2025 reune a más de 1,500 jóvenes creativos

En el Centro de Convenciones Olof, comenzó hoy jueves la novena edición del Hackathon 2025, que reúne a más de mil 500 jóvenes creativos en innovación y soluciones digitales con sentido humano.

Hackathon 2025: innovación joven y talento digital

La compañera Loyda Barreda, directora general del Tecnológico Nacional, expresó “esta es una nueva victoria educativa de nuestro pueblo, es fruto del esfuerzo, del compromiso de Nuestro Gobierno Sandinista, liderados por nuestros Copresidentes Comandante Daniel y la Compañera Rosario”.

Los participantes desarrollan soluciones en áreas clave como: educación, salud, turismo, emprendimiento, social, agropecuario y medio ambiente, ciudades creativas y tecnológicas y la categoría libre.

La novena edición del Hackathon 2025, es una plataforma que promueve el aprendizaje colaborativo, la innovación abierta y el desarrollo de talento joven, con capacidades para transformar sus comunidades.

