INTA promueve en Nicaragua el sorgo forrojero en parcelas demostrativas

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) en los departamentos de Estelí, Nueva Segovia y Madriz, realiza acompañamiento técnico a los productores en el establecimiento de parcelas demostrativas tecnológicas de sorgo de la variedad INTA BLANCO FORROJERO.

INTA impulsa el sorgo INTA Blanco Forrajero en el norte de Nicaragua

La variedad INTA BLANCO FORROJERO presenta rendimientos de 50 quintales por manzana, es tolerante al pulgón amarillo y la sequía, además es una variedad de doble propósito.

En el mes de enero se prevé cosechar el sorgo garantizando la alimentación de las familias y del ganado en la época seca.

