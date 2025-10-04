INETER reporta derrumbe dentro del cráter del volcán Masaya

El Instituto nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó que este sábado a eso de las 9:55 de la mañana, el Volcán Masaya registró un derrumbe en la pared sur interna del cráter Santiago, provocando una impresionante nube de polvo, ceniza y arena que cayó nuevamente dentro del cráter.

Los expertos detallaron que estos eventos se deben a la inestabilidad natural de las paredes internas, que durante el año han presentado pequeños desprendimientos.

Un equipo de especialistas se trasladaron al lugar para evaluar las condiciones “in situ” y no representa peligro para la población.

Los valores sísmicos y la salida de gases se mantienen dentro de parámetros normales.

En tanto los volcanes San Cristóbal, Telica, Cerro Negro, Momotombo y Concepción también se reportan en calma relativa.

Las autoridades deEl INETER continuará monitoreando permanentemente toda la actividad volcánica en el país.